Gazzetta | non ci sono riscontri per Cavani | il prezzo è aumentato

100x100napoli

: #Milan l'agente di #Bonucci a Parigi. Ma Leo non è ancora deciso #Psg #calciomercato - Gazzetta_it : #Milan l'agente di #Bonucci a Parigi. Ma Leo non è ancora deciso #Psg #calciomercato - francescoseghez : Siamo a 10 giorni dal Consiglio dei Ministri che ha approvato il #DecretoDignità e ancora non è stato pubblicato su… - Michele_ADAPT : Tanta la necessità e così tanta l’urgenza che il decreto dignità (adottato dal Governo il 2 luglio) non è ancora in… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Il nome di Edinsoninfiamma i tifosi del Napoli, che sognano un ritorno del Matador , che ha già vestito la maglia azzurra per tre stagioni. Tuttavia, ladello Sport frena gli entusiasmi dei sostenitori partenopei: ' Siti napoletani, amplificati dai social, vedonodappertutto: in vacanza nel Cilento; pronto per le visite mediche a Roma. Un tormentone ...