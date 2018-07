Scuola | Bussetti chiede 57mila nuovi docenti Entro metà agosto risposta Mef | ma per i

Scuola - Bussetti chiede 57 mila nuovi docenti. I sindacati : "Non bastano" : Sono cinquemila in più del 2017, trentaseimila in meno rispetto al 2015 della Buona Scuola. Entro metà agosto la risposta delle Finanze. Lunedì la prova selettiva per il concorso per presidi. Via al bando per 2004 direttori amministrativi

Scuola/ Le 5 sfide di Bussetti per non inceppare il motore : Il ministro Bussetti ha tenuto la sua audizione programmatica davanti alle camere riunite. Ha rinunciato a smontare tutto: bene. E' tempo di gestire il dettaglio. MAURO MONTI(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Diplomati magistrali, indovinate quale sarà la soluzione, di G. ZenSCUOLA/ Maturità, l'anno prossimo si cambia ma i prof non sono pronti, di M. Predieri

Bussetti - Buona Scuola va rivista non abolita : Ieri 11 luglio 2018 si è tenuta al Senato in sede congiunta di Camera e Senato l'audizione del Ministro del Miur Marco Bussetti nella quale sono state presentate le linee programmatiche della Scuola. Dall'audizione del Ministro Bussetti è emerso nettamente che l'attuale governo vuole soltanto riformare la legge 107, in quanto ritiene che la Scuola e l'universita' siano state oggetto di riforme a ritmo tale che la nuova si presentava quando ...

Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti : “Non stravolgerò la Buona Scuola” : Il ministro Marco Bussetti ha presentato in Parlamento le linee programmatiche del Miur. In particolare è stato confermato che le riforme del precedente governo saranno modificate ma non stravolte. Per l'università un piano pluriennale che affronti il nodo del reclutamento e dei finanziamenti carenti.Continua a leggere

Bussetti : “ora vi spiego il mio programma sulla Scuola” : Il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha tenuto ieri una audizione nelle Commissioni di Camera e Senato per spiegare il suo programma sulla scuola. Tanti i temi toccati e molti i dubbi chiariti da parte del primo inquilino di Viale Trastevere. L’appuntamento con le due Commissioni è servito anche per sciogliere alcuni nodi fondamentali e rilevanti […] L'articolo Bussetti: “ora vi spiego il mio programma sulla ...

Bussetti : buona Scuola cambi - no abolire : 19.25 "Non è intenzione del governo stravolgere la buona scuola ma i nodi emersi vanno affrontati e sciolti in modo condiviso","non si vuole ricorrere a nuove riforme e ulteriori strappi", ha detto il ministro dell'Istruzione Bussetti, alle Commissioni di Camera e Senato. Sull'alternanza "scuola-lavoro",spiega: "E' stata interpretata come obbligo non come opportunità", ma "è uno strumento in cui credo molto"."Servono correzioni ma non va ...

Scuola - Ministro Bussetti apre a lotta precariato e nuove assunzioni : Presentando al Senato le linee programmatiche del suo Dicastero, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti , forte della sua esperienza di docente e dirigente degli uffici scolastici regionali, ha ...

Miur - Bussetti presenta il programma per la Scuola : ecco cosa cambierà : È giusto orientare gli studenti verso il mondo del lavoro, con cui prima o poi dovranno confrontarsi". Per questo, nei piani del nuovo ministro dell'Istruzione, l'alternanza non deve essere ...

Scuola e università - il programma di Bussetti : "Nascerà agenzia nazionale per la ricerca" : Il ministro ha presentato in Senato le linee guida. Ci sarà una organizzazione unica per i 22 enti di ricerca. E ha poi ribadito che la "Buona Scuola non sarà stravolta"

Bussetti - Buona Scuola va rivista : ANSA, - ROMA, 11 LUG - "L'obiettivo che mi prefiggo è quello di ricreare un clima di serenità e di fiducia, senza ricorrere a nuove riforme e ad ulteriori strappi. D'altra parte, se non vi è l'...

Istruzione - Bussetti : 'La Buona Scuola va corretta ma non abolita' : "La scuola e l'università sono state oggetto di riforme a ritmo tale che la nuova si presentava quando l'altra non era ancora realizzata". Lo dice il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, spiegando ...

Bussetti : l’11 luglio tutte le strategie per cambiare la Scuola : Il Ministro dell’Istruzione Bussetti ha comunicato che l’11 luglio parlerà alle Commissioni di Camera e Senato. Non sono ancora noti i temi che intenderà trattare ma c’è da scommettere che farà il punto sui provvedimenti presi fino ad ora e sulle iniziative che reputa necessarie intraprendere. Sono tanti i nodi ancora da sciogliere, il Ministro […] L'articolo Bussetti: l’11 luglio tutte le strategie per cambiare la ...

Scuola - prove Invalsi : il Ministro Bussetti rilancia : Le prove Invalsi sono uno di quei temi per i quali il corpo docente, e il mondo scolastico in genere, spesso si divide. Molti le considerano non solo inutili ma anche deleterie per gli studenti e per l’approccio alle discipline scolastiche, altri ritengono che non sia un’idea malvagia ma va solo calibrata meglio e resa […] L'articolo Scuola, prove Invalsi: il Ministro Bussetti rilancia proviene da Scuolainforma.