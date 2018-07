Roma | quasi fatta per Alisson al Liverpool | ecco le cifre dell’affare

Alisson-Liverpool - è quasi fatta. Ok della Roma per 75 milioni : Alisson e il Liverpool sempre più vicini. Da ieri sera proseguono senza sosta i contatti tra la Roma e i Reds per chiudere intorno ai 75 milioni, da stabilire ancora quanto in parte fissa e quanto in ...

Calciomercato Roma - accordo quasi raggiunto con il Liverpool per Alisson : pioggia di milioni per i giallorossi : Il club giallorosso ha quasi raggiunto l’accordo con il Liverpool per il trasferimento di Alisson in Inghilterra accordo quasi raggiunto, trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool. I reds hanno offerto 70 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili) per il portiere brasiliano, arrivando quasi a soddisfare le richieste dei giallorossi, che ne chiedono 75 bonus compresi. Il direttore ...

Rally di Roma : Giandomenico Basso torna nel “tricolore” dopo quasi due anni : L’ex campione Italiano ed europeo di Rally Giandomenico Basso farà il suo ritorno nella corsa tricolore dalla quale manca dall’ottobre 2016 Movisport sarà tra le grandi protagoniste del 6° Rally di RomaCapitale, sesta prova del Campionato Italiano Rally e quinta dell’Europeo, in programma questo fine settimana. Sarà una presenza tanto nutrita quanto anche “ingombrante”, quella del sodalizio reggiano, che presenterà al via Giandomenico ...

Calciomercato Roma - con Fuzato rosa quasi al completo : la possibile formazione tipo : Il Calciomercato della Roma ha gia' visto arrivare nella capitale ben dieci nuovi giocatori. [VIDEO] Di fatto adesso ci sono due squadre, anzi, di più, a disposizione di Eusebio Di Francesco. L'obiettivo della Roma per la stagione che andra' ad iniziare è quello di migliorarsi, puntando nuovamente allo scudetto ma anche ad una Champions da protagonista. Le trattative impostate dal bravo ds Monchi finora hanno portato degli innesti di qualita', ...

Video di Elodie e Michele Bravi con Nero Bali a Roma raccontano il duetto dell’estate : “Non litighiamo quasi mai” : Elodie e Michele Bravi con Nero Bali a Roma entusiasmano Piazza del Popolo a ritmo del loro nuovo singolo estivo. Questa sera su Canele 5 è andata in onda la prima puntata del Wind Summer Festival 2018 registrata lo scorso 22 giugno a Piazza del Popolo, nella capitale. Ilary Blasi, per la prima volta al timone, con l’aiuto di Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, ha condotto lo show che proseguirà in altre 3 serate, trasmesse nelle prossime ...

Roma - abbonamenti a quota 20mila : quasi raggiunta la stagione 17/18 : Boom abbonamenti per la Roma: la società giallorossa ha già quasi raggiunto la quota di tessere vendute nella passata stagione. L'articolo Roma, abbonamenti a quota 20mila: quasi raggiunta la stagione 17/18 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pastore-Roma - è quasi fatta : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Roma-Pastore: ci siamo! Corsport TV Ultime notizie calciomercato

Justin Kluivert alla Roma - affare quasi fatto : gran colpo di Monchi (e Raiola) : grandissimo colpo di mercato di Monchi. La Roma ha praticamente chiuso per Justin Kluivert, figlio del "mitico" Patrick e uno dei giovani talenti più ammirati del calcio europeo. Kluivert è...

Roma - BIMBA DI 3 ANNI QUASI UCCISA DA FASCETTA/ Ultime notizie : ancora grave ma stabile - resta sedata : ROMA, FASCETTA attorno al collo: grave bambina di 3 ANNI: la madre l’ha trovata cianotica riversa a terra. L'episodio si è verificato nella serata di venerdì nel quartiere San GiovANNI(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:38:00 GMT)

Roma-Kluivert jr - c'è il rilancio. Piace Herrera - Cristante quasi chiuso : La Roma è letteralmente scatenata sul mercato. Dopo aver già ufficializzato Coric e Marcano , il club giallorosso sta per definire almeno altri due colpi. Nelle ultime ore è scattato l'assalto, ...