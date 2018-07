Parla Josepha | la donna salvata dai volontari di Open Arms | Sono scappata dal

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il suo nome è, non Josephine come si era scritto subito dopo il suoggio. Lasoccorsa daididopo essere stata per due giorni in balia delle onde del Mediterraneo ha raccontato ad Annalisa Camilli di Internazionale la sua storia:"del Camerun,dal mio paese perché mio marito mi picchiava. Mi picchiava perché non potevo avere figli"Le foto del suoggio, in cui si vedono i suoi occhi terrorizzati, hanno fatto il giro dei social. Ha ancora paura, non ricorda tutto quello che le è successo ma ripete sempre due parole: "Pas Libye, pas Libye". Il suo timore è essere riportata in Libia e il motivo è, ancora una volta, spiegato nelle sue poche parole. Le pronuncia a fatica, con un filo di voce:Siamo stati in mare due giorni e due notti.arrivati i poliziotti libici. E hanno ...