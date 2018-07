Donne ubriache e provocanti | così si continua a giustificare lo stupro

dilei

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Nel 2017 è stata registrata in Italia una media di 11 stupri al giorno, circa quattromila in un anno. Nel nostro Paese 1 milione e mezzo diavrebbe subito una violenza sessuale di qualche tipo. Dati inquietanti, soprattutto se si pensa al fatto che, troppo spesso, vengano giustificati gli aggressori e colpevolizzate le vittime. “Se l’è cercata” è il commento che si sente più spesso quando una donna subisce molestie. Secondo alcuni, troppi, un abbigliamento provocante o un atteggiamento disinibito sarebbero validi lasciapassare per poter fare a una donna ciò che si ritiene opportuno. Anche l’indagine condotta dall’Eurobarometro del Parlamento Europeo riporta dati allarmanti. Lo studio ha preso in considerazione un campione di 27.818 cittadini dell’Unione Europea, sia uomini che, ai quali sono state poste domande a proposito delle violenze sessuali. ...