Campioni ma non francesi

L’atleta russo e la colazione da Campioni con vista sui grattacieli. L’impresa estrema è da vedere (ma non imitare) : Fare colazione con una ciotola di cereali godendosi lo skyline dal cornicione di un grattacielo di Dubai non è una cosa che capita tutti i giorni. Basta chiamarsi Danila Klepikov, atleta urbano e free climber professionista originario di Murmansk, che dopo l’allenamento mattutino decide di regalarsi la colazione del campione. L'articolo L’atleta russo e la colazione da campioni con vista sui grattacieli. L’impresa estrema è da vedere ...

Mondiali Russia 2018 - Deschamps ammette : “siamo Campioni del mondo - ma non abbiamo espresso bel gioco” : Il commissario tecnico della Francia ha ammesso il fatto che la sua squadra non abbia espresso bel gioco, sottolineando però come il titolo sia meritato La Francia è campione del mondo, vent’anni dopo l’ultima volta. Un successo voluto, sudato e meritato per la selezione di Didier Deschamps, autentico artefice di questa splendida cavalcata. Fabio Ferrari/LaPresse Il commissario tecnico dei ‘Galletti’ non sta nella ...

L’orgoglio delle seconde generazioni : “Non siamo Campioni dello sport ma anche noi lottiamo per l’Italia” : Stella Shi parla un italiano perfetto, e le sue origini le ritrovi solo nei tratti del volto, bellissimo e determinato. I genitori sono arrivati dalla Cina prima che lei e la sorella Simona nascessero. E oggi sono tutti italiani. «L’Italia è sempre stata casa mia» dice con orgoglio questa ragazza di appena 25 anni, già imprenditrice e chef di succe...

Sconfiggono i Campioni del mondo in carica ma non basta : uova e cuscini contro i calciatori : Ma, nonostante questo importante successo, il rientro a casa per i giocatori della Corea del Sud non è stato dei migliori: insomma battere i campioni del mondo in carica per 2-0 è stato apprezzato ...

Anche i Campioni vengono strigliati : Federer parla a voce alta - ma al lavoratore di Wimbledon non va giù. Il siparietto : Roger Federer sta girando un video mentre, a Wimbledon, sta passando accanto al famoso campo 18, dove nel 2010 si è giocata la partita tra professionisti più lunga di sempre, quella tra John Isner e Nicolas Mahut, durata più di 11 ore. A un certo punto, un lavoratore, probabilmente un addetto al campo da gioco, lo rimprovera per il tono di voce troppo alto. Il campione elvetico, che cerca a Londra il suo nono successo, ha pubblicato, con grande ...

I Campioni che non hanno mai giocato ai mondiali : Gli dimostrò che se non era il migliore del mondo lui, Best, era solo per mancanza di tempo. Quando, finalmente, l'Irlanda del Nord riuscì a tornare ai mondiali, al Mundial dell'82, lui la seguì. Ma ...

Gli Warriors sono Campioni NBA - ma la visita alla Casa Bianca salta. Trump svela : “non li invito perchè…” : Donald Trump ha fatto sapere che non inviterà i Golden State Warriors, neo Campioni NBA, alla Casa Bianca: al Presidente USA non sono piaciute le dichiarazioni dei giorni scorsi di Curry e compagni L’anno scorso, dopo aver vinto il titolo NBA, i Golden State Warriors avevo boicottato la visita alla Casa Bianca per lanciare un segnale di protesta contro le politiche del Presidente Trump. Quest’anno, avendo svelato in precedenza la ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Portogallo ai raggi X. Cristiano Ronaldo - ma non solo - per i Campioni europei in carica : Il Portogallo si prepara per Russia 2018 ricordando a tutti che non sono è Cristiano Ronaldo. I lusitani, infatti, sono i campioni d’Europa in carica e vogliono puntare in alto anche a livello mondiale. Più facile a dirsi che a farsi, ma quando hai nelle tue fila uno come CR7 non ci sono limiti che possano essere posti. La Seleçao das Quiñas non si discosta particolarmente da quella che sbancò Euro 2016, ma inserisce alcuni elementi di ...