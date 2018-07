Trump e Putin | l' incontro ridisegna il Medio Oriente Siria | Iran | Israele | cosa vogliono

Russia - ministero Difesa pronto ad attuazione accordi presi tra Putin e Trump - : Il ministero della Difesa russo è pronto per l'attuazione degli accordi sulla sicurezza internazionale presi durante il vertice di Helsinki dai presidenti Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha ...

Com'è andato l'incontro Trump-Putin? : James Fallows, decano degli analisti di politica internazionale e profondo conoscitore delle dinamiche presidenziali che guidano le strategie della Casa Bianca, sull' Atlantic ha scritto che «ci sono ...

Trump - barboncino di Putin. E c'è chi parla di tradimento : In quest'ultimo caso infatti, viene sottolineato come nella storia mai nessun inquilino della Casa Bianca abbia osato porsi contro i servizi segreti del suo paese e la politica potata avanti da anni ...

Bacio tra Trump e Putin : il blitz dell'attivista al consolato Usa a Milano : Il tutto a seguito dello storico incontro a Helsinki tra i due potenti del mondo . Il Bacio artistico Ecco cosa scrive su Facebook l'artista-attivista meneghina: 'Questa volta l'obiettivo della mia ...

Trump E PUTIN - I RETROSCENA DELL'INCONTRO DI HELSINKI/ Il Nuovo Ordine Mondiale secondo Usa e Russia : Summit di HELSINKI: cosa sappiamo del vertice tra Donald TRUMP e Vladimir PUTIN. Russia-Usa, tra guerra fredda e Russiagate: gli esiti e i punti "aperti" tra i due leader(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:20:00 GMT)

Usa : video con Trump-Putin gay - critiche a Nyt 'omofobo' : Un cartone animato ''omofobo'' per descrivere il rapporto fra Donald Trump e Vladimir Putin. La rete si indigna contro il New York Times e chiede la rimozione del video che dipinge una relazione gay ...

Cosa sappiamo dell'incontro di Putin e Trump a Helsinki/ Usa-Russia - tra guerra fredda e Russiagate : Summit di Helsinki: Cosa sappiamo del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin. Russia-Usa, tra guerra fredda e Russiagate: gli esiti e i punti "aperti" tra i due leader(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:25:00 GMT)

Helsinki : Trump e Putin - i Gianni e Pinotto del Russiagate : I due sovranisti in capo, i due leader della post-globalizzazione, i due fari di tutti i neo-nazionalismi, s’incontrano a Helsinki, in un contesto con reminiscenze vagamente sovietiche, e si confermano più alleati che rivali, alla faccia dei loro alleati, che Donald Trump scarica e che Vladimir Putin non ha: se non fosse per la gente in piazza, che denuncia i voltafaccia dell’americano su clima e liberismo e le violazioni del russo dei diritti ...

Putin: "Cose cambiate in meglio dopo incontro con Trump"

Trump: "Per Putin l'indagine sul Russiagate è una vergogna"

Trump : "Nuova via per la pace". Putin : "Stop a Guerra Fredda" : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

Trump-Putin e il nuovo ordine mondiale : NEW YORK - Prima la voce grossa nei confronti degli (ex?) alleati Nato, poi le bacchettate a Theresa May per una ?soft? Brexit non sufficientemente energica, poi ancora il culmine...

Russiagate - Trump sta con Putin : "Nulla è stato provato - è una vergogna" : Donald Trump e Vladimir Putin hanno prospettato un nuovo 'reset' nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia, con il presidente statunitense che ha assicurato che il vertice di ieri a Helsinki "è solo l'...

