Il rallentamento della crescita complica il lavoro di Giovanni Tria: 'Nel 2019 impatto anche su Italia'

Anche se "in rallentamento" sul 2017,l' economia italiana continua a crescere e nel 2018 la "non si allontanerà da quella programmata" (+1,5%). Così ministroin audizione al Senato. L'allentamento della pressione fiscale va perseguito "compatibilmente con gli spazi finanziari", "parlare di pace fiscale non vuol dire fare nuovi condoni, ma un fisco amico",spiega. E' allo studio "la flat tax,in armonia con i principi costituzionali di progressività". Da gennaio "obbligo di fattura elettronica",senza rinvii, via lo "spesometro"(Di martedì 17 luglio 2018)