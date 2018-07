Temptation Island fa il boom di ascolti | Filippo Bisciglia convince ancora

Ascolti TV | Lunedì 16 luglio 2018. Temptation Island 21.5% - Tutto può Succedere 14.7% : Temptation Island - Riccardo Su Rai1 Tutto può Succedere ha conquistato 2.956.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.885.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 The Fast and the Furious – Tokyo Drift ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) e a seguire Tiki Taka Russia ...

Temptation Island seconda puntata : Gemma Galgani la dama venuta dal mare! : Durante la seconda puntata di Temptation Island, è sbarcata Gemma Galgani per consolare Ida. Riccardo si rende conto che la Platano non è la donna della sua vita! Oronzo e Valentina hanno un chiarimento. Anche per le altre coppie i colpi di scena non mancano… Temptation Island: il secondo confronto tra Oronzo e Valentina ha il lieto fine! Filippo Bisciglia dà il via alla seconda puntata di Temptation Island non senza riepilogare ...

Anticipazioni Temptation Island terza puntata : falò finale per la coppia di Uomini e donne : Temptation Island 2018 entra nel vivo e la prossima puntata si preannuncia ricca di colpi di scena. Le Anticipazioni su quello che vedremo nel corso della puntata in onda lunedì 23 luglio su Canale 5 sono arrivate dal promo trasmesso ieri sera al termine della seconda puntata. Nel dettaglio vedremo che per la coppia di Uomini e donne, composta da Ida e Riccardo, arriverà il momento del falò finale; ma anche Giada chiederà di poter rivedere ...

Replica Temptation Island 2^ serata di ieri in streaming su Witty Tv e La 5 : Prosegue l'appuntamento in prime time con Temptation Island 2018 e ieri sera è andata in onda la seconda delle cinque puntate previste in questa edizione. Una serata decisamente ricca di colpi di scena dove abbiamo visto che ci sono stati dei momenti di grande tensione, ma anche di grandi emozioni, per i protagonisti in gara. Coloro che non avessero avuto la possibilità di seguire la seconda serata del reality show in tv, possono rivederla da ...

Ascolti tv ieri - Tutto può succedere 3 vs Temptation Island | Dati Auditel 16 luglio 2018 : Chi ha vinto, secondi gli Ascolti tv di ieri, 16 luglio 2018, fra Tutto può succedere 3 e Temptation Island 2018? Sfida accesa fra Rai 1 e Canale 5. Entrambi hanno proposto nuove puntate di programmi molto amati. Da un lato la fiction con Giorgio Colangeli, Maya Sansa, Pietro Sermonti e tutti gli altri, dall’altro giovani coppie in crisi e pronte a mettersi in gioco fra tentazioni, ripicche e scherzi innocenti. Ecco tutti i Dati Auditel ...

“Cosa? Cosa ha detto?”. Temptation Island - Michael è il nuovo Oronzo : fatto a pezzi. È bastata una sola frase : A Temptation Island il pubblico non ha avuto dubbi sin dalla prima puntata su Oronzo, il fidanzato di Valentina. Le sue frasi e i suoi apprezzamenti pesanti gli hanno subito valso l’antipatia del popolo del web, che non ha gradito il riavvicinamento con Valentina avvenuto nel corso della seconda puntata. Lei l’aveva mollato dopo aver visto certi video, ma poi lui si è scusato e sono usciti dal programma insieme. Uscito Oronzo, ...

Gemma Galgani scrive una dedica a Ida Platano dopo Temptation Island : Ida Platano in lacrime a Temptation Island: le parole di Gemma Galgani La sorpresa di Gemma Galgani avvenuta ieri a Temptation Island nei confronti della sua amica Ida Platano è stata molto emozionante: la dama più famosa del Trono Over di Uomini e Donne è infatti approdata sulle spiagge del villaggio tentatore a bordo di una piccola barca proprio nel momento in cui la sua amica stava versando una marea di lacrime a causa del suo Riccardo. La ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni terza puntata : altre due coppie abbandonano il programma : Gelosie, perdoni e nuovi scossoni nella seconda puntata di TEMPTATION ISLAND 2018. Oronzo e Valentina fanno pace dopo una settimana turbolenta, Ida e Riccardo tremano.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:06:00 GMT)

“Devi farcela”. Temptation Island : Gemma Galgani consola Ida Platano - ma qualcosa non torna : È arrivata come una dama del mare per sostenere l’amica Ida Platano in crisi con Riccardo Guarnieri. Cappello bianco e vestito svolazzante, Gemma Galgani è sbarcata a Temptation Island in un momento molto difficile per l’amica e dama del trono over conosciuta nel salotto di Uomini e Donne. Gemma non ha esitato a mettersi in viaggio per raggiungere Ida e offrirle tutto il suo sostegno e i consigli. I rapporti con Riccardo sono sempre più ...

Temptation Island 2018 verso un doppio falò di confronto : cosa ne sarà di Ida e Riccardo? : Un'altra serata movimentata quella di ieri in Temptation Island 2018. Il reality sui sentimenti è andato in onda ieri con la sua seconda puntata e un altro falò di confronto annunciato. La serata si è aperta ancora all'insegna di Oronzo e Valentina. Mister "malattia delle donne" non ci sta ad essere mollato in questo modo e, tra lacrime e promesse, riesce a rivedere la sua fidanzata che alla fine si lascia convincere e gli concede un'altra, ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Fedez : "Lui è metà commercialista e metà Action Man"(Temptation Island 2018) : Ida e Riccardo, sono arrivati al momento decisivo. Il cavaliere si è divertito con Stefanie, ma poi si scatena vedendo la fidanzata con Davide. Interviene anche Fedez...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:29:00 GMT)

Replica Temptation Island 2018 : dove rivedere la seconda puntata : Temptation Island 2018 Replica: dove rivedere la seconda puntata con ospite Gemma Galgani dove rivedere la seconda puntata di Temptation Island 2018 con Filippo Bisciglia? La Replica di lunedì 16 luglio è disponibile su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Ma è possibile rivederla pure su Video Mediaset, altra popolare piattaforma streaming. È possibile inoltre […] L'articolo Replica Temptation ...

«Temptation Island» 2018 : le scuse di Oronzo e le lacrime di Gemma : La ricorderemo come la puntata delle lacrime, dei singhiozzi, delle ingiustizie. Temptation Island alza il tiro e mostra il lato più fragile delle coppie protagoniste, con gli uomini che si sciolgono come statue di cera e le donne che tornano sui loro passi e li perdonano, come se niente fosse. Succede così che, dopo i video degli occhiolini e della «malattia delle donne», Valentina perdoni il suo Oronzo. «Basta con le minchiate, con ...

Temptation Island - Riccardo furioso con Ida chiede falò anticipato : Dopo il secondo falò di questa seconda puntata di Temptation Island i fidanzati e le fidanzate possono tornare al villaggio a riflettere su quanto visto. La coppia più tormentata sembra essere ancora ...