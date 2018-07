Summer League NBA – Collin Sexton è già l’idolo dei Cavs! La ‘game face’ da Young Bull

Nba - Summer League : Josh Hart strapazza Sexton - Lakers in finale coi Blazers : Il super duello tra Josh Hart e Collin Sexton ha trasformato la semi finale Lakers -Cavs in una partita di vera intensità. Passa L.A. che troverà Portland in finale Notte di semifinali a Las Vegas. A ...

The King is in the house! LeBron James allo Staples Center per assistere alla sfida di Summer League dei Lakers [VIDEO] : LeBron James ha presenziato alla sfida di Summer League fra Los Angeles Lakers e Detroit Pistons: lo Staples Center è impazzito all’arrivo del Re Pubblico in piedi, parte l’ovazione. Un uomo entra, scortato da una serie di bodyguard, la sua figura è inconfodnbile anche se non indossa la numero 23 (ma ha i pantaloncini dei Lakers): è LeBron James! Il Re esce dal tunnel dello Staples Center, non nelle vesti di giocatore, per ...