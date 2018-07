Juncker | con Giappone per riforma Wto

Juncker - con Giappone per sicurezza dati : BRUXELLES, 17 LUG - "Con il premier Giapponese Shinzo Abe abbiamo appena concluso i negoziati sull'adeguatezza reciproca dei dati. L'Ue ed il Giappone creeranno la più grande area al mondo sulla sicurezza dei dati. Stiamo dando forma agli standard globali e sostenendo il diritto fondamentale della protezione dei dati". Così in un tweet il presidente della Commissione europea Jean-...

Dazi : il prossimo 25 luglio incontro Trump-Juncker : Il prossimo 25 luglio il presidente della Commissione ue, jean-Claude Juncker, incontrerà il presidente degli USA Donald Trump a Washington.

UE-GIAPPONE - FIRMATO ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO/ Ultime notizie : Tusk-Juncker-Abe - chi ci guadagna con l'intesa : Commercio, FIRMATO ACCORDO UE-GIAPPONE su LIBERO SCAMBIO e flusso di dati: Ultime notizie, la sigla di Abe con Tusk e Juncker che "provoca" Trump, "siamo contro ogni protezionismo"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:34:00 GMT)

Libia porto sicuro : scontro tra Salvini e la portavoce di Juncker : La trasferta istituzionale del ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, nella Russia di Vladimir Putin [VIDEO] sta facendo molto discutere. Prima la polemica sul presunto viaggio con volo di Stato del leader della Lega per assistere alla finale del Campionato del mondo. Illazioni subito smentite. Poi, puntualmente, si è rialzato il livello dello scontro con l’Unione Europea sul tema dell’immigrazione clandestina. Durante la conferenza ...

Meloni : "Juncker ubriacone". Ma lui soffre di sciatica : La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha pubblicato un video in cui si vede il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker sorretto da due persone, nello specifico il Premier olandese Mark Rutte e quello portoghese Antonio Costa, a causa di problemi di deambulazione. Meloni ha tratto le sue conclusioni:"L’ubriacone sorretto da due persone per evitare che stramazzi al suolo, è il presidente della Commissione europea ...

Spopola il video con Juncker ubriaco : verità o bufala dovuta al Presidente malato? : Si discute moltissimo in queste ore dell'ipotesi di uno Juncker ubriaco in occasione dell'ultimo vertice Nato che si è tenuto a Bruxelles. In pochi si sono chiesti se la notizia sia una bufala, evidentemente sopraffatti dalle sensazioni che si possono avere una volta consultato il video che troverete a fine articolo, ma a quanto pare la verità è un'altra. Il Presidente della Commissione Europea, infatti, avrebbe presieduto all'incontro in Belgio ...

Juncker - intesa Berlino conforme a Ue : ANSA, - STRASBURGO, 3 LUG - "Non abbiamo ancora studiato nel dettaglio la proposta tra la Cdu e la Csu e lo abbiamo chiesto al servizio legale della Commissione, ma a prima vista penso che sia ...

Consiglio Ue - Conte mette un primo veto : “No a conclusioni senza migranti”. Salta la conferenza stampa Tusk-Juncker : Il premier Giuseppe Conte mette il primo veto a Bruxelles. Tecnicamente una riserva, con cui ha bloccato le conclusioni della prima parte del Consiglio europeo, in cui si è parlato di “sicurezza, difesa, lavoro, crescita, competitività, innovazione digitale e allargamento”, ma non di migranti. Conte ha spiegato che l’Italia intende invece dare un voto sull’intero documento, compresa quindi soprattutto la parte sulla questione ...

Dazi : Ue - contatti per incontro Juncker-Trump : Al G7 in Canada c'era stata una proposta fatta dello stesso Juncker a Trump "per mantenere i canali di comunicazione aperti" nonostante le divergenze sulla politica commerciale tra le due sponde ...

Jean Claude Juncker - irritazione al vertice : 'Lo staff di Giuseppe Conte iperattivo' : Troppo iperattivo per Jean-Claude Juncker lo staff italiano al vertice europeo sull'immigrazione. Gli uomini del presidente del Consiglio Giuseppe Conte hanno infatti consegnato ai media presenti la ...