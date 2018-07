In Nicaragua la repressione di Ortega ora punta direttamente alla chiesa

Nicaragua - VESCOVI AGGREDITI IN CHIESA/ Ultime notizie - repressione Governo : clero - “non abbiamo paura” : Forze militari e paramilitari aggrediscono fisicamente i vertici della CHIESA del NICARAGUA , paese da tre mesi in rivolta contro la dittatura sandinista(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:42:00 GMT)

Nicaragua - 76 persone uccise in repressione proteste contro governo : Nicaragua, 76 persone uccise in repressione proteste contro governo Nicaragua, 76 persone uccise in repressione proteste contro governo Continua a leggere L'articolo Nicaragua, 76 persone uccise in repressione proteste contro governo proviene da NewsGo.