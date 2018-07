Da Higuain a Morata | via al valzer delle punte

Milan : blitz per Morata - il 'piano B' è Gonzalo Higuain (RUMORS) : Un duplice obiettivo nella missione inglese dei dirigenti del Milan. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli sarebbero volati a Londra [VIDEO], non solo per incontrare i vertici di Elliott Management Corporation che sono, ufficialmente, i nuovi proprietari del club, ma anche per tentare il colpo grosso per l'attacco. Alvaro Morata rientra da oltre un anno nella lista dei desideri del diavolo ed oggi sarebbe il nome prescelto per rinforzare il ...

Milan - colpo in attacco : Morata o Higuain per ridare fiducia e credibilità : Morata O Higuain- Dopo il “no” all’Europa League, il Milan si prepara all’inizio della nuova stagione un solo chiaro obiettivo: zona Champions League. Ritornare nella massima competizione europea resta il primo e chiaro obiettivo del club rossonero. Ecco perchè Elliott sarebbe pronto ad investire su un forte attaccante per ridare verve, credibilità e fiducia all’ambiente. […] L'articolo Milan, colpo in ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 17 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo presentato - Higuain sul piede di partenza. Morata conteso tra Napoli e Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 16 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 17 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Higuain AL MILAN?/ Ultime notizie : la strada del Pipita si intreccia con quella di Morata? : HIGUAIN al MILAN? Ultime notizie: il fondo Elliott vuole regalare il Pipita ai tifosi rossoneri. Il calciatore argentino lascerà la Juventus dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 10:39:00 GMT)

Morata alla Juventus/ Ritorno possibile - il destino di Alvaro si intreccia con Higuain : Morata alla Juventus: il Ritorno è possibile, il destino di Alvaro si intreccia con quello di Higuain in un possibile doppio affare con il Chelsea che...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:50:00 GMT)

Juventus : scambio Higuain-Morata - ma spunta anche Cavani : Higuain-Morata- La Juventus pensa al futuro e si prepara ad una vera e propria rivoluzione offensiva. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la società bianconera avrebbe aperto totalmente al potenziale scambio Higuain-Morata. Una presa di posizione decisa: lo spagnolo, 5 anni in meno del “Pipita”, potrebbe rappresentare il giusto investimento in ottica presente […] L'articolo ...

Scambio Morata Higuain/ Sarri vuole il Pipita al Chelsea - la Juventus ci sta e Alvaro scalpita! : Scambio Morata Higuain: Sarri vuole il Pipita al Chelsea, la Juventus ci sta e Alvaro scalpita. L'affare è possibile, anche se molto nodi vanno ancora sciolti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:22:00 GMT)

Scambio Higuain-Morata - follia Juventus : arriva il sì bianconero - Allegri spinge per la fumata bianca : Scambio Higuain-Morata – Il calciomercato entra finalmente nel vivo, in particolar modo a tenere banco sono le strategie della Juventus, i bianconeri al momento si sono rinforzati con gli arrivi del terzino Cancelo e del centrocampista Emre Can ma rischiano di indebolirsi clamorosamente in attacco. Sì perchè secondo le ultime indiscrezioni si avvicina sempre di più lo Scambio con il Chelsea tra Morata ed Higuain, il Pipita è ...

Morata scalpita - Higuain in bilico. La Juve d'attacco aspetta Sarri : a Londra il campo centrale degli interessi Juventini. A Stamford Bridge si decidono o no a varare l'era-Sarri? Da settimane il tam tam è incessante: il Chelsea chiederà Gonzalo Higuain e proporrà in ...

Juventus - se va Higuain ci sono Icardi o Morata : TORINO - Il nuovo attacco della Juventus dipende anche da Maurizio Sarri . L'ex allenatore del Napoli a breve verrà annunciato sulla panchina del Chelsea, ma lo shopping dei Blues è già iniziato. Il ...