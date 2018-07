Crédit Agricole | l' istituto ' campione del Mondo' è la nuova banca dell' Inter

Inter : Credit Agricole diventa Official Bank - accordo triennale : Appiano Gentile, CO,, 17 lug., askanews, - Credit Agricole diventa Official Bank e Top Partner dell'Inter. Il senior country officer del gruppo francese in Italia, Giampiero Maioli, il vicepresidente ...

Inter - Crédit Agricole diventa Official Bank dei nerazzurri : È stato siglato oggi presso il Suning Training Centre l'accordo tra FC Internazionale Milano e Crédit Agricole. L'articolo Inter, Crédit Agricole diventa Official Bank dei nerazzurri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Segnali d'acquisto per Credit Agricole : Chiusura del 16 luglio Punta con decisione al rialzo la performance della banca francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , con una variazione percentuale dello 0,39%. Operatività odierna: Sotto il ...

La Fonfazione Carisp : 'Adesso Cariparma Crédit Agricole rimanga al servizio del territorio' : Le banche sono aziende alla ricerca di profitto, com'è giusto che sia, ma sono anche il motore dell'economia e la Cassa rappresentava un terzo dei risparmi della nostra gente. Perciò ai signori di ...

Rugby – FIR e Gruppo Bancario Credit Agricole Italia insieme da 12 anni : FIR e Gruppo Bancario Credit Agricole: bilancio di 12 anni insieme Dopo un lungo percorso di promozione e valorizzazione del Rugby Italiano fatto di reciproche soddisfazioni, si dividono le strade della Federazione Italiana Rugby e di Crédit Agricole Cariparma che, oltre alle maglie della rappresentativa maggiore, degli under 20 e della femminile, ha griffato per oltre dieci anni anche i test match annuali. La Banca e la Federazione porteranno ...

RUMORS MPS/ Credit Agricole e quel rapporto malato con la Francia in chiave anti-tedesca : Titolo Mps in positivo sulle voci di un interesse della banca francese. Fa gola il risparmio degli italiani. Ma dietro c'è un disegno pericoloso.

Il Crédit Agricole punta sull'Italia : Il gruppo francese Crédit Agricole scommette sulla sostenibilità, sul risparmio energetico e, soprattutto, sull'Italia. Parliamo di 3,5 miliardi di euro investiti in Italia negli ultimi anni 'e con l'...

Crédit Agricole : inaugurata a Parma 'Green Life' - nuova sede gruppo in Italia (3) : (AdnKronos) - Allo smartworking si aggiungono inoltre importanti servizi come l’asilo nido aziendale, la lavanderia e sartoria, la consegna della spesa, il cambio gomme e il ritiro pacchi nonché il servizio take-away per prenotare la cena serale. Crédit Agricole, conosciuta nel mondo come la 'Banque

Crédit Agricole : inaugurata a Parma 'Green Life' - nuova sede gruppo in Italia (2) : (AdnKronos) - Per i vari ambienti il progetto ha inoltre introdotto il concetto di comfort sensoriale, che significa ottimizzazione della qualità degli spazi in termini igrotermici, acustici e illuminotecnici. La progettazione si è sviluppata nella direzione del “risparmio energetico”, inteso come c

Crédit Agricole : inaugurata a Parma ‘Green Life’ - nuova sede gruppo in Italia : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – Un’area ecosostenibile e all’avanguardia con spazi che promuovono un’innovativa filosofia lavorativa. Sono queste le principali caratteristiche di Crédit Agricole Green Life, la nuova sede del gruppo Bancario Crédit Agricole Italia inaugurata oggi a Parma dal Presidente Ariberto Fassati e dal Senior Country Officer di Crédit Agricole in Italia Giampiero Maioli, insieme al presidente della ...

Crédit Agricole : inaugurata a Parma ‘Green Life’ - nuova sede gruppo in Italia (3) : (AdnKronos) – Allo smartworking si aggiungono inoltre importanti servizi come l’asilo nido aziendale, la lavanderia e sartoria, la consegna della spesa, il cambio gomme e il ritiro pacchi nonché il servizio take-away per prenotare la cena serale.Crédit Agricole, conosciuta nel mondo come la ‘Banque Verte’, mette la responsabilità sociale e ambientale al centro della propria identità. è primo operatore al mondo ...

