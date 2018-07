Bohemian Rhapsody | ecco il trailer del film sui Queen

wired

(Di martedì 17 luglio 2018) “Questa è la vita vera o solo una fantasia?“: inizia così il nuovodedicato a, ilche ripercorre appunto la vera storia di Freddie Mercury e degli altri suoi compagni in quella che è stata una delle band più popolari e influenti degli scorsi decenni, i. Attraverso le loro canzoni più significative, da We Will Rock You a We Are the Champion, si ricostruisce la storia del gruppo, dal momento in cui lo stesso Mercury ha conosciuto Roger Taylor e Brian May fino al successo planetario, passando però anche dai momenti più difficili in cui nessuna radio passava i loro pezzi. Il nuovo video di anticipazione sembra anche rispondere alle critiche che erano state mosse al precedente teaser, accusato di trascurare l’omosessualità di Mercury, interpretato con grande mimesi da Rami Malek. In queste scene, invece, si sottolinea la sua ...