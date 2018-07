Trump-Putin | ex direttore Cia | conferenza stampa ' sovversiva'

Repubblicani all'attacco di Trump dopo il vertice di Helsinki con Putin. Il senatore Flake : "vergognoso" : Fioccano le polemiche negli Stati Uniti a margine dell'incontro di Helsinki tra il presidente Trump e il collega russo Vladimir Putin. Con i primi commenti, al veleno, che arrivano inaspettatamente dal fronte repubblicano: "Mai avrei pensato di vedere il giorno in cui il nostro presidente americano, accanto al presidente russo, incolpa gli Stati Uniti per una aggressione russa. È vergognoso", ha tuonato su twitter il senatore Jeff Flake. ...

Cosa si sono detti Trump e Putin a Helsinki : “L’incontro di oggi è solo un inizio”, ha detto Donald Trump in conclusione della conferenza stampa congiunta con Vladimir Putin. I due leader si sono promessi incontri frequenti e collaborazioni perché, come ha detto il presidente americano: “La diplomazia è da preferire ai conflitti”. “Il mondo an

Russia 2018 - Trump si congratula con Putin : “uno dei migliori mondiali” : MONDIALI Russia 2018- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è congratulato con il suo omologo russo Vladimir Putin, per aver ospitato la Coppa del Mondo di calcio all’inizio dell’atteso summit di Helsinki. “Mi piacerebbe congratularmi con te per l’ottima edizione della Coppa del Mondo, una delle migliori in assoluto. E anche per la tua squadra che sta facendo così bene”, ha detto Trump, rivelando di ...

Putin regala pallone dei Mondiali a Trump - che lo lancia a Melania - : Finale con siparietto allo storico vertice di Helsinki tra il presidente russo e il tycoon . "Speriamo che l'edizione 2026 sia negli Usa", dice l'inquilino del Cremlino al presidente Usa, che replica ...

Putin : nessuna ingerenza nel voto Usa Trump : il Russiagate è solo una farsa : I negoziati nella Gothic Hall, prima da soli alla presenza soltanto degli interpreti; poi riunione aperta alle rispettive delegazioni |

Vertice di Helsinki - Putin : “Nessuna ingerenza nel voto Usa”. Trump : Russiagate una farsa : «L’inchiesta sul Russiagate è stata un disastro, ci ha tenuto separati, è una farsa. Ancora dobbiamo trovare le prove. È stata una campagna elettorale onesta. Ho battuto correttamente Hillary. Il Russiagate ha messo in difficoltà le relazioni delle due più importanti potenze nucleari». La dichiarazione di Donald Trump nel mezzo della conferenza st...

Trump : «Il Russiagate una farsa - Putin mi ha convinto» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...

Trump : "Nuova via per la pace" Putin : "Stop a Guerra Fredda" Russiagate - nessuna interferenza : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

