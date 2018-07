Roberta Morise a Blogo | Entusiasta per I fatti vostri | nessun timore di Giancarlo

Roberta Morise a Blogo : "Entusiasta di I fatti vostri - nessun timore di Giancarlo Magalli - anzi" (VIDEO) : Nuovo ingresso nella squadra di I fatti vostri, che tornerà su Rai2 dal 10 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00. Si tratta di Roberta Morise, la showgirl che nella prossima stagione affiancherà Giancarlo Magalli, prendendo il posto di Laura Forgia, 'durata' solo un anno alla corte di Michele Guardì.In apertura di post il video integrale dell'intervista realizzata da Blogo in occasione della presentazione romana dei palinsesti ...

Roberta Morise fa una confessione su Magalli prima de I Fatti Vostri : I Fatti Vostri, Roberta Morise: “Con Magalli prevedo scintille positive” Giancarlo Magalli, nella prossima edizione de I Fatti Vostri al via il 10 settembre, sarà affiancato da Giò Di Tonno, il professor Umberto Broccoli, il colonnello Morico, il maestro Demo Morselli e la showgirl calabrese Roberta Morise. Laura Forgia, inFatti, ha deciso di abbandonare il programma dopo un solo anno di co-conduzione per lanciarsi in nuove ...

Carlo Conti - parla la ex Roberta Morise : "Lo lasciai io - per me era quasi come un padre" : Oggi è felicemente fidanzata con Luca, un imprenditore svizzero di 28 anni, ma in passato Roberta Morise, 32, divenne molto famosa nella cronaca rosa in virtù della sua...

Roberta Morise : "Con Carlo Conti non ci sono conflitti - ma stima reciproca" : È un momento d'oro per Roberta Morise. Dal punto di vista professionale, visto che da settembre affiancherà GianCarlo Magalli a I Fatti Vostri (e nel frattempo conduce Sei in un Paese meraviglioso su Sky), prendendo il posto di Laura Forgia, sia dal punto di vista personale, considerato che prosegue a gonfie vele la relazione con Luca, l'imprenditore svizzero di ventotto anni conosciuto a Lugano nel corso di un evento ("matrimonio? Se me ...

Che fine ha fatto Roberta Morise : Che fine ha fatto Roberta Morise? Dopo la fine dell’amore con Carlo Conti, la modella ha iniziato una folgorante carriera nel mondo della tv. Classe 1986, Roberta Morise è originaria di Cirò Marina, in provincia di Crotone. Ha esordito in tv nel 2004, partecipando alla finale di Miss Italia e classificandosi quarta. Nello stesso anno ha preso parte a I Raccomandati in veste di corista accanto a Carlo Conti. Poco dopo ha condotto con lui ...

I Fatti Vostri - Roberta Morise nel programma insieme a Giancarlo Magalli : I Fatti Vostri, che dovrebbe tornare in onda su Rai 2 il 10 settembre, verrà condotto da Roberta Morise, che entra nella trasmissione al fianco di Giancarlo Magalli

Roberta Morise : l’amore per Luca e il nuovo rapporto con Carlo Conti : Chi è il fidanzato di Roberta Morise Da tre anni Roberta Morise è felicemente fidanzata. La conduttrice è serena accanto a Luca, un imprenditore svizzero di ventotto anni. I due si sono conosciuti a Lugano, durante un evento presentato da Roberta e organizzato da Luca, e per entrambi è stato un colpo di fulmine. La […] L'articolo Roberta Morise: l’amore per Luca e il nuovo rapporto con Carlo Conti proviene da Gossip e Tv.

Roberta Morise a Blogo : "A Sei in un paese meraviglioso - mi sono sentita super-coccolata! Easy Driver? Qualcosina avrei cambiato..." (Video) : Roberta Morise è la nuova partner femminile di Dario Vergassola in Sei in un paese meraviglioso, il programma di Sky Arte, giunto alla quarta edizione, che avrà inizio lunedì 18 giugno 2018, a partire dalle ore 21:15.TvBlog ha intervistato la conduttrice calabrese in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma. prosegui la letturaRoberta Morise a Blogo: "A Sei in un paese meraviglioso, mi sono sentita super-coccolata! ...

Laura Forgia lascia I Fatti Vostri/ Al suo posto Roberta Morise? Messaggio web e la motivazione dell’addio : Laura Forgia lascia I Fatti Vostri, al suo posto arriva Roberta Morise? Ecco il Messaggio web condiviso su Instagram e la motivazione dell’addio.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 16:58:00 GMT)