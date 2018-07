Perché l' Ue non può considerare la Libia un porto sicuro

Le interrogazioni in Consiglio - Romizi : 'Perché non è stato approvato il bilancio della Casa Pia?' : Ma quello che possiamo notare, in termini generali, è che sulla sanità ormai il silenzio regna sovrano e questo conferma che il modello toscano, considerato la migliore sanità del mondo, è un falso ...

Perché non smettere di bere il caffè : non è vero - sembra - che disidrati la pelle - anzi : Ma siamo sicuri che rinunciare al caffè sia il metodo giusto per avere una pelle idratata e perfetta? Il mito dice questo, la scienza ha però dimostrato che non è proprio così. Vediamoci chiaro.

De Laurentiis svela : "Ecco Perché non ho preso Cristiano Ronaldo" : Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare su come dovrà essere la nuova stagione del Napoli e dopo aver annunciato Carlo Ancelotti ha ora voglia di rinforzare la rosa da mettere nelle mani dell'ex tecnico di Milan, Chelsea, Psg, Real Madrid e Bayern Monaco. Il numero uno degli azzurri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha svelato come Jorge Mendes gli abbia offerto Cristiano Ronaldo: "Con Jorge Mendes c"è uno splendido rapporto di collaborazione e ...

SABRINA MALIPIERO UCCISA A PESARO : 38ENNE CONFESSA/ Ultime notizie - l'omicida : "Non so Perché l'ho fatto" : Omicidio a PESARO, una donna di 52 anni è stata trovata morta nella sua abitazione dal figlio. Un marocchino 30enne CONFESSA: è lui ad averla massacrata ore prima del ritrovamento(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 00:47:00 GMT)

Dl dignità - Salvini : se non è d'accordo Perché Boeri non si dimette? : ...al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e delle minori entrate di cui all'articolo 1 e 2 - si legge - e comunica le relative risultanze al ministero del Lavoro e al ministero dell'Economia ...

Nadia Toffa - come sta?/ Selfie con vista sulla finale dei Mondiali : “Non so Perché ma sono agitata...” : Nadia Toffa, come sta? Selfie su Instagram con vista sulla finale dei Mondiali: “Non so perché ma sono agitata...” ha scherzato la giornalista de Le Iene. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 16:35:00 GMT)

"Non esistono solo Roma o Napoli. L'Italia è bella Perché ci sono i paesi - ma nessuno li considera" : "Non siamo tutti milanesi, Romani, napoletani. L'Italia è bella perché c'è Rotondella e Napoli. C'è Roma e Pescasseroli. Bisogna riscoprire la bellezza delL'Italia interna da troppo tempo dimenticata". Tuona così Franco Arminio, poeta e scrittore, attento viaggiatore e guerriero delL'Italia marginale. Di quelL'Italia in cui abita ("sono nato a Bisaccia, in Irpinia, e non ho mai pensato di andare via") e di cui ...

Cristiano Ronaldo e non solo : Perché il calcio italiano sta vincendo il mondialino del mercato : In due modi: osservando i volti di chi è sbarcato quest'estate nel nostro mondo del pallone o di chi è tornato dopo un lungo pellegrinaggio all'estero, e sciorinando alcuni dati sul mercato in corso, ...

