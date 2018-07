Lecce | sta meglio il bimbo di 8 anni sopravvissuto allo schianto | non sa che il papà è

Negramaro in concerto a Lecce/ Stadio Via del Mare : la scaletta e le emozioni a caldo di Giuliano Sangiorgi : Negramaro in concerto a Lecce, Stadio Via del Mare: la scaletta della band salentina e le emozioni a caldo di Giuliano Sangiorgi per l'ultima data del tour "Amore che torni".(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:59:00 GMT)

Scaletta dei Negramaro a Lecce il 13 luglio - orari e ritiro biglietti per l’ultimo concerto allo Stadio del Mare : Col concerto dei Negramaro a Lecce di venerdì 13 luglio si conclude l'avventura de L'amore che torni Tour Stadi 2018 con cui la band ha presentato dal vivo i brani dell'ultimo omomimo album insieme ai classici del suo repertorio. Tornati negli stadi dopo anni di tour nei palazzetti, tra giugno e luglio Giuliano Sangiorgi (voce, piano, chitarre), Lele Spedicato (chitarre), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori), Ermanno Carlà (basso), ...

Lecce - malore fatale mentre fa il bagno in mare : muore turista 76enne : Lecce - Un turista in vacanza nel Salento con la moglie è morto mentre stava facendo il bagno nello specchio d'acqua antistante il Resort Riva di Ugento, a Torre San Giovanni. La vittima è Ferdinando ...

ROMINA POWER A PORTO CESAREO - Lecce - PER RITIRARE LA STATUETTA DEL DIO THOTH - SIMBOLO DI VIRTU' E CONOSCENZA : ... , nell'ambito della quale gli illustri ospiti si soffermeranno su tematiche ambientali e di archeologia subacquea, facendoci conoscere meglio la STATUETTA di THOTH , divinità egizia della scienza e ...

Nardò - Lecce - - IL 6 - 7 e 8 LUGLIO IL CENTRO STORICO TORNA A FAR FESTA CON IL CIRCONAUTA : ... Andrea Fidelio, Dj strampalato; Demenzio e Farlocco presenteranno spettacoli di una comicità esilarante ai limiti della realtà; Yin e Yang in continua mutazione e trasformazione in rapporto con le ...

Aste giudiziarie - si intasca i soldi della cauzione o della vendita dei beni pignorati : 45enne Leccese arrestata per peculato : Si sarebbe impossessata delle somme versate a titolo di cauzione dai partecipanti ad un'asta , 14 casi, e del ricavo derivante dalla vendita dei beni pignorati , 19 casi, , "intascando" il relativo ...

Puglia - blitz del Ros contro i clan Leccesi della Scu : 33 arrestati : blitz del Ros contro i clan leccesi della Sacra corona unita: 33 gli arresti che i carabinieri stanno eseguendo nella provincia di Lecce nei confronti di esponenti di due gruppi criminali federati al clan “Tornese” di Monteroni. Nell’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della procura distrettuale antimafia di Lecce, si contestano le accuse di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, ...

Scatta ufficialmente il calciomercato : per il Lecce settimana decisiva. Caturano avvistato a Pisa… - : Parte oggi ufficialmente la sessione estiva del calciomercato. Da questa mattina, quindi, procuratori, Direttori Sportivi e dirigenti tutti possono iniziare a depositare i contratti nelle sedi della ...

Salento - maltempo e danni all'agricoltura/ Lecce colpita da nubifragi e grandine : "stato di calamità naturale" : Salento, maltempo e danni all'agricoltura: pioggia e grandine si sono abbattuti sulla Puglia, presentata una interrogazione urgente alla Regione, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:40:00 GMT)

Acquistavano armi micidiali dalla Polonia - tutto online. C'è anche Lecce nell'operazione Lethal Weapon - : "Operazione Lethal Weapon " Acquistavano armi micidiali per corrispondenza dalla Polonia, eludendo i divieti previsti dalla legge italiana. Attività d'indagine nei confronti di 80 soggetti residenti ...

Lecce - ASTRÀGALI TEATRO TORNA IN ROMANIA PER IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI COSTANZA : Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in moltissimi siti in Italia e all'estero anche patrimonio dell'umanità dell'Unesco come Palazzo Topkapi, uno dei monumenti più ...

Xylella - calamità tra Brindisi e Lecce : la Regione stanzia 11 - 7 milioni : Disposti i pagamenti a favore di 950 agricoltori della provincia di Brindisi e Lecce per i danni subiti sino a settembre del 2015 da Xylella fastidiosa. E’ stato infatti firmato il provvedimento regionale con il quale si riconoscono 11 milioni e 750 mila euro agli agricoltori danneggiati ed interessati dalla prima declaratoria di calamità. Le risorse verranno versate nelle casse dei comuni in cui gli agricoltori operano per essere poi ...

Lecce - giudice arrestata per tangente : 4.34 arrestata Marcella Scarciglia, giudice onorario del Tribunale di Lecce con l'accusa di concussione. Avrebbe intascato una tangente da un consulente dietro la promessa dell'affidamento di incarichi. Il perito, d'accordo con gli agenti, è andato a casa del giudice con circa 2 mila euro. Subito dopo nella stessa abitazione sono arrivati i poliziotti mostrando le fotocopie delle banconote appena consegnate dal consulente. Ed è scattato ...

Lecce - prende una mazzetta da un perito : arrestato un giudice onorario : E' stata arrestata in flagranza, mentre metteva in tasca la mazzetta da duemila euro che le aveva appena consegnato un perito. Era il prezzo per ottenere incarichi. Per questo motivo, una giudice ...