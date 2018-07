Huawei Mate 9 si aggiorna in Italia con le patch di luglio

Huawei Mate 10 Pro : lunga vita al Re : ... veniva assisitita da un'unità NPU, Neural Process Unit, , un microprocessore in grado di gestire processi neurali e di rendere finalmente tangibile il mondo dell' intelligenza artificiale . Abbiamo ...

Huawei Mate 20 Pro potrebbe montare un pannello OLED flessibile : Huawei ha deciso di investire nella tecnologia OLED per il suo prossimo Huawei Mate 20 Pro, il quale potrebbe montare un display flessibile.

Huawei ha registrato il marchio Mate 20 - e già che c'era si è portata avanti col lavoro - foto - : Chissà quindi come si chiamerà mai la prossima iterazione della serie Huawei Mate? Nel marzo scorso, Huawei ha svelato al mondo le sue nuove punte di diamante in ambito smartphone, ovvero P20 e P20 Pro . I predecessori però facevano parte della serie P10, segno del cambio di passo che il produttore cinese ha voluto ...

Samsung Galaxy Watch potrebbe essere il Gear S4 e Huawei registra i nomi Mate 20 e seguenti : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung potrebbe usare il nome Samsung Galaxy Watch per il Samsung Gear S4. Ecco cosa sappiamo al momento

Improvviso aggiornamento Huawei Mate 10 Pro : fotocamera - VoLTE e VoWiFi : Inizia bene la giornata dei possessori di Huawei Mate 10 Pro no brand Italia, che stanno raccogliendo dalla loro un aggiornamento estremamente importante, che però non va a toccare le patch di sicurezza, come qualcuno poteva immaginare, ma si concentra in maniera prevalente sulla fotocamera, andando ad aggiungere la modalità notturna in manuale, accanto a quella classica automatica. Stando a quanto trapelato dal produttore cinese, questa ...

Huawei Mate 10 Pro inizia a ricevere la modalità notturna dei P20 : Huawei Mate 10 Pro sta iniziando a ricevere in Europa un nuovo aggiornamento software che porta la modalità notturna della gamma P20 e le patch di sicurezza di giugno 2018. Dovrebbe arrivare anche in Italia nei prossimi giorni.

Huawei Mate 10 Lite no brand inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Italia : Huawei Mate 10 Lite no brand dual SIM ha iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento ad Android 8.0 Oreo e alla EMUI 8.0 in Italia.

La Turbo GPU arriva su Huawei P20 - P20 Pro e serie Mate 10 : La funzione Turbo GPU arriva su Huawei P20, P20 Pro e serie Mate 10: Al via i test con la distribuzione della beta per la EMUI 8.1 Cos’è e come funziona la Turbo GPU di Huawei-Honor? Huawei è pronta ad aggiornare tanti smartphone con la EMUI 8.1 che oltre a portare una ventata di novità importanti […]

Al via il GPU Turbo sui Huawei Mate 10 : aggiornamento avviato : Non si è fatto attendere l'aggiornamento contenente il GPU Turbo a bordo della gamma Huawei Mate 10. Il presidente della linea dedicata alla fascia mobile, He Gang, ha appena annunciato l'arrivo della tecnologia per la serie appena menzionata, a distanza di alcune ore dalla condivisione della roadmap che vedrà protagonista proprio questo upgrade nell'ambito dei vari prodotti marchiati Huawei e Honor (se volete consultarla, atterrate su questa ...

GPU Turbo sbarca sui modelli della serie Huawei Mate 10 : Grazie a GPU Turbo anche i possessori di Huawei Mate 10 Lite potranno giocare senza problemi, beneficiando di un aumento del frame rate fino al 77%

Appuntamento con Oreo su Huawei Mate 10 Lite oggi 28 giugno : In Italia notifiche partite : oggi 28 giugno è il giorno di Oreo su Huawei Mate 10 Lite. In Italia, il rilascio di Android 8.0 per il modello no brand del dispositivo è appena partito con somma gioia di chi detiene il device entro i nostri confini. Di seguito sono elencati tutti i dettagli in nostro possesso in questa prima fase di rilascio. Dell'avvio della distribuzione di Oreo su Huawei Mate 10 Litre avevamo già parlato nella giornata di ieri, in riferimento alla ...

Huawei Mate 10 Lite e P10 Lite ricevono Android 8.0 Oreo - a partire dalla Germania : Completata la fase di beta test, Huawei Mate 10 Lite e Huawei P10 Lite iniziano a ricevere la versione stabile di Android 8.0 Oreo, con l'interfaccia EUMI 8.0.

