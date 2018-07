Drammatico weekend sulle strade | 9 morti in incidenti Distrutta famiglia con bimbo 6 mesi

abruzzo24ore.tv

: Drammatico weekend sulle strade 9 morti in incidenti - #Drammatico #weekend #sulle #strade - zazoomnews : Drammatico weekend sulle strade 9 morti in incidenti - #Drammatico #weekend #sulle #strade - zazoomblog : Drammatico weekend sulle strade 9 morti in incidenti - #Drammatico #weekend #sulle #strade - RadioLondra_ : Drammatico weekend sulle strade, 9 morti in incidenti -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma - Quello che si è concluso è stato un fine settimana funestato da numerosistradali in cui hanno perso la vita 9 persone e altre 15 sono rimaste ferite, alcune in modo molto grave. Nella giornata di domenica il più grave si è verificato sulla A1 nel frusinate, dove hanno perso la vita due giovani avvocati Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il loro bambino di appena 6. Stanislao Acri, rossanese, era figlio di Pier Emilio Acri, penna storica del giornalismo calabrese. Nel passato di Stanislao anche la candidatura a sindaco di Rossano Calabro nelle file del Movimento Cinque Stelle. L'incidente, avvenuto tra Ceprano e Pontecorvo in tarda mattinata, ha mandato letteralmente in tilt la circolazione. La coppia, di origine calabrese, stava facendo ritorno a casa dopo qualche giorno di vacanza a Roma. La notte scorsa invece un ...