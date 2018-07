DL DIGNITÀ | DI MAIO-SALVINI CONTRO BOERI Replica Presidente Inps | “virgolettati

Salvini-Di Maio contro Boeri : “dimettiti”/ Dl DIGNITÀ - presidente Inps “me ne vado solo se me lo chiede Conte” : Decreto Dignità, Di Maio e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:20:00 GMT)

Decreto DIGNITÀ - Boeri replica a Salvini e Di Maio : “Attacco senza precedenti - da governo negazionismo economico” : Il presidente dell'Inps Tito Boeri risponde a Matteo Salvini, Luigi Di Maio e a tutto il governo sulla questione del Decreto dignità: "Le dichiarazioni rivolgono un attacco senza precedenti alla credibilità di due istituzioni nevralgiche per la tenuta dei conti pubblici". Boeri parla di "negazionismo economico" e assicura che "i dati non si fanno intimidire".Continua a leggere

Dl DIGNITÀ - si infiamma la polemica. Di Maio e Tria : Stime INPS discutibili. Boeri : Attacco senza precedenti : In un'economia con disoccupazione elevata, questo significa riduzione dell'occupazione. E' difficile stabilire l'entità di questo impatto, ma il suo segno negativo è fuori discussione. La stima dell'...

Decreto DIGNITÀ - lo scontro continua. Boeri contro Di Maio e Tria : “Negazionismo economico” : Il giorno dopo la polemica sul Decreto dignità, i toni all’interno del governo sono più distesi ma la discussione prosegue. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio fa sapere in una nota con giunta con lo stesso ministro dell’Economia Giovanni Tria «non ha mai accusato né il ministero dell’Economia e delle Finanze né la R...

Cosa c’è di vero nel caso del complotto ai danni di Di Maio sul decreto DIGNITÀ : Cosa sappiamo del caso che ha coinvolto Luigi Di Maio, Giovanni Tria, l'INPS e la Ragioneria generale dello Stato in relazione al decreto dignità e alla previsione della perdita di 8mila posti di lavoro l'anno per i prossimi dieci anni. Una polemica politica che rischia di avere ripercussioni decisamente rilevanti.Continua a leggere

