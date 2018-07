Cosa si sono detti Trump e Putin a Helsinki

Acque funzionali : Cosa sono e come sfruttarle : Dopo i superfood è il momento delle «superAcque». Si chiamano Acque «funzionali» perché ciascuna ha una funzione specifica: alcune placano lo stress, altre reidratano o donano energia. Nel solo 2015, appena arrivate sul mercato americano, secondo un rapporto di Zenith International hanno generato 12 milioni di dollari di guadagni e ora valgono almeno il doppio, perché sono la moda salutista del momento in tutto il mondo. LEGGI ANCHEcosa sono i ...

I voucher di Di Maio bocciati dalla Camusso : "Sono Cosa indecente" : Susanna Camusso bastona Di Maio per la decisione di inserire nel Decreto Dignità l'utilizzo dei voucher in alcuni casi particolari: 'Consentire l'uso dei voucher, anche se soltanto per alcuni settori, ...

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Le critiche per l’esposizione mediatica di Leone : “Sono scelte…” ecco Cosa è successo : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, tutto pronto per il matrimonio: la fashion blogger svela nuovi dettagli e racconta di volere altri figli aggiungendo come Leo le abbia cambiato la vita.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 08:41:00 GMT)

Che Cosa sono le colline magnetiche? : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Parla un soccorritore dei piccoli calciatori thailandesi : "Sono stati costretti a fare qualCosa che nessun bambino aveva mai fatto prima" : Quando ha visto il primo ragazzo nella grotta, che, con un altro sommozzatore, stava andando verso di lui ha avuto paura: "L'ho visto all'orizzonte, era lontano ma non sapevo quanto. Ero molto spaventato, non stavo affatto bene", tutto è cambiato quando Ivan Karadzic, un sub danese, membro del team di soccorritori che hanno partecipato al salvataggio dei giovani intrappolati dal 23 giugno nella grotta di Tham Luang, ha capito che il ...

Ombretti liquidi : Cosa sono - come si usano e i colori dell’estate : Hanno il packaging di un lipstick e sono perfetti da portare nel beauty in viaggio, gli Ombretti liquidi sono un salvavita per chi non vuole portarsi pennellini di varie misure per sfumare, delineare o stendere il colore. E anche per chi ogni tanto si lascia prendere dalla pigrizia e dall’indolenza: infatti grazie all’applicatore incorporato, l’ombretto liquido è molto facile da stendere e da usare. Gli Ombretti liquidi possono ...

Cosa si sono detti Mattarella e Salvini : ... European Union Naval Force Mediterranean, sul quale spinge il titolare del Viminale creando qualche frizione con il ministero della Difesa, e la nuova politica di chiusura dei porti italiani alle ...

Cosa si sono detti Mattarella e Salvini : Mezz'ora di colloquio cordiale su immigrazione, sicurezza, terrorismo, confisca beni mafiosi, e sulla situazione in Libia. sono tutti temi di competenza del ministro dell'Interno quelli oggetto dell'incontro tra Sergio Mattarella e Matteo Salvini, che si è svolto lunedì mattina al Quirinale, dopo che nei giorni scorsi il leader leghista aveva chiesto con insistenza di essere ricevuto dal Capo dello Stato per ...

Temptation Island - Ida e Riccardo si sono lasciati? Ecco Cosa sta succedendo : Questa sera su canale 5 torna Temptation Island , tra le coppie che metteranno alla prova il loro amore sotto l'occhio vigile di Filippo Bisciglia ci sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia ...

Temptation Island - Ida e Riccardo si sono lasciati? Ecco Cosa sta succedendo : Questa sera su canale 5 torna Temptation Island, tra le coppie che metteranno alla prova il loro amore sotto l'occhio vigile di Filippo Bisciglia ci sono Ida Platano e Riccardo...

“Assurdo”. Meghan e Harry - ecco Cosa fanno ogni sera da quando sono sposati. Lei - poi - durante il giorno si dedica a “questo”. Stupiti? : Si sono sposati il 19 maggio 2018 e sono stati – e sono ancora – sulla bocca di tutti. Meghan, stando a indiscrezioni, dalla data del fidanzamento ufficiale con Harry (a novembre) a oggi, ha speso la bellezza di quasi un milione di euro. In vestiti, borse e gioielli. E infatti pare che Carlo – che ha dovuto scucire questa sommetta niente male – non sia proprio felice del vizietto di Meghan. Ma lei è così. Diversa da kate che invece ama ...

“Sono vivo”. E il cantante mostra a tutti la cicatrice choc. La foto è impressionante : ecco Cosa ha scritto ai suoi fan : Una foto che dice tutto. A torso nudo, esibisce con orgoglio quel segno che racconta parte della sua storia recente e scrive: “E chi se ne frega? Sto qui a scrivere, vuol dire che son vivo”. Migliaia i like postati dai fan che attendevano con ansia di avere sue notizie. Marco Carta posta il suo primo scatto sui social a pochi giorni dall’intervento subito allo stomaco. Il cantante uscito dalla scuderia di “Amici” mostra sui social la ...

Festività soppresse in busta paga/ Cosa sono e cosa cambia per il lavoratore : Festività soppresse in busta paga, cosa cambia per i lavoratori. L'elenco di queste feste che possono ancora tornare utili per avere dei permessi durante l'anno(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:46:00 GMT)

“Sono morti così”. La tragica fine degli youtuber scuote il web : Cosa è successo : Tre youtuber hanno perso la vita in Canada dopo essere precipitati dalle Cascate Shannon, vicino a Squamish, nella regione British Columbia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il 3 luglio scorso, Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scrape stavano nuotando in una zona nella parte superiore delle cascate quando sono stati risucchiati dalla corrente, si legge sulla ‘Bbc’, finendo per cadere da oltre 30 metri nelle ...