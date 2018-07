Calciomercato Roma – Settimana calda per l’addio di Alisson | Liverpool in vantaggio sul

sportfair

: Roma alle prese con l'enigma #Alisson: qualora il brasiliano dovesse spingere per partire, Monchi punterebbe forte… - GoalItalia : Roma alle prese con l'enigma #Alisson: qualora il brasiliano dovesse spingere per partire, Monchi punterebbe forte… - MatteoPedrosi : ?? #RealMadrid, c’è l’offerta per #Courtois: intesa già raggiunta con il portiere belga, manca solo il sì del Chelse… - GoalItalia : Niente da fare per il #Milan: Berardi avrebbe comunicato al Sassuolo che vuole la #Roma ??? -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Ildellasi infiamma,per la possibile cessione di: duello-Chelsea per il portiere giallorosso Mondiale finito, adesso è tempo di dedicarsi interamente al. Quello dellasi infiamma, per unadavvero caldissima sul fronte portieri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di, richiesto in Premier League dae Chelsea. I Reds, inseritisi nei giorni scorsi, sono pronti a prelevare il portiere brasiliano dalla Capitale per una cifra vicina ai 60 milioni, rendendolo il sostituto di Karius, apparso fin troppo incerto nelle prime uscite stagionali post disastro in Champions League. L’offerta delha preso in controtempo il Chelsea, in pressing da tempo sul giocatore, ma in attesa di capire il futuro di Courtois. Il miglior portiere del Mondiale è ...