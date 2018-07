Sarri al Chelsea | ecco le sue prime parole da allenatore Blues

Chelsea - Sarri firma un triennale 'Non vedo l ora di cominciare' : LONDRA - Adesso è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. Il club inglese ha reso noto in un comunicato che l'ex tecnico del Napoli 'ha firmato un contratto di tre anni' con i ...

Calcio : il Chelsea ufficializza la nomina di Sarri - è lui il dopo-Conte : Il Chelsea ha ufficilaizzato la nomina di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, dopo l'esonero di Antonio Conte. Il 59enne tecnico toscano ha firmato un contratto triennale con i Blues londinesi fino al 2021 con uno stipendio annuo pari a 6,4 milioni di euro lordi. Per Sarri - che diventa il 13mo allenatore del Chelsea in 15 anni di gestione di Roman Abramovich - è una nuova sfida dopo le ...

Sarri al Chelsea - nasce una squadra da sogno : ecco come il “maestro” cambierà i Blues - anche grazie al mercato… : Maurizio Sarri al Chelsea, l’affare è stato ufficializzato in mattinata dal club londinese ed ora spazio al calciomercato per dare forma al suo 11 Dopo il saluto da parte del Napoli, è arrivato anche l’annuncio ufficiale del Chelsea: Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dei Blues. Il ‘maestro’, dopo aver incantato in terra partenopea, porterà il suo gioco spumeggiante in Premier League, con lo scopo di ...

Chelsea - Sarri è il nuovo allenatore : contratto triennale : Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo, continua, - ...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea - ha firmato un contratto di tre anni : La squadra di calcio inglese del Chelsea ha ingaggiato Maurizio Sarri come suo nuovo allenatore al posto di Antonio Conte, in carica nelle due passate stagioni ed esonerato ufficialmente venerdì. Sarri, che è stato l’allenatore del Napoli nelle ultime tre The post Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea, ha firmato un contratto di tre anni appeared first on Il Post.

Good luck maestro Sarri - the best is yet to come : adesso incanta anche Stamford Bridge con un Chelsea mai visto and don’t be afraid - even heroes have the right to dream : Dall’Azzurro di Napoli al Blues di Londra, sponda Stamford Bridge: Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. S’è conclusa la trattativa-fiume che adesso sbloccherà molte altre operazioni di top player legate al mister che ha incantato l’Europa intera con il suo calcio spettacolo al Napoli. Intanto, per lui, è già un successo straordinario: a Londra guadagnerà 4 milioni di euro l’anno per due anni (con opzione per il ...

Sarri al Chelsea - ma prima una strana imposizione di De Laurentiis : la clausola “anti big del Napoli” : Abramovich e De Laurentiis hanno trovato l’accordo per l’approdo di Sarri al Chelsea, con tanto di clausola che tutela il Napoli in chiave mercato Sarri al Chelsea, affare fatto. Una lunga trattativa quella che ha visto protagonista il tecnico, il Chelsea di Abramovich e la sua ex squadra, il Napoli. prima dell’esonero di Conte e dell’arrivo di Sarri al Chelsea infatti, sono passati diversi giorni di calde ...

Chelsea - Sarri firma la clausola anti-big del Napoli e aspetta Higuain a Londra : Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport infatti, il presidente De Laurentiis ha posto come condizione per l'accordo l'inserimento di penali qualora i Blues decidano di andare su altri ...

Chelsea - inizia l'era Sarri : azzurri in Blues - è il sesto allenatore 'made in Italy' : Sarà merito dell'accento gradito, di una tradizione culinaria invidiabile o dell'atteggiamento caloroso? Gli allenatori italiani piacciono particolarmente a Stamford Bridge, tanto che Maurizio Sarri ...

Napoli : accordo col Chelsea per Sarri e Jorginho. Ma l'ufficialità è rinviata : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha raggiunto gli accordi con il Chelsea per Jorginho e Sarri, ma per un disguido logistico, le visite mediche prolungate del giocatore italo-brasiliano, ...

