I 450 migranti nuovo barcone si sono lanciati in mare | salvati

**Migranti : Conte sente Salvini - 450 in Ue - Libia o restano su navi** : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Lunga e cordiale telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il ministro Matteo Salvini. A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, sarebbero tre le ipotesi in campo: redistribuzione immediata dei 450 con altri partner europei; contatti con Libia per il loro eventuale rientro sulle coste libiche, da dove sono partiti; permanenza a bordo delle navi dove fare riconoscimenti ed esami richieste. L'articolo ...

Linosa - svuotato il barcone con 450 migranti a bordo navi Gdf e Frontex : Otto persone, donne e bambini, sono invece state già trasportate a Lampedusa per motivi sanitari...

