Torino | lite tra anziani per fila al mercato | 73enne spintonato muore

Torino - lite e spintoni tra anziani in coda al mercato : 'Mi sei passato davanti'. Uno cade e muore : Clamoroso dramma nel torinese, ad Alpignano, dove un pensionato di 73 anni, Gianni Bonzani , è morto poco dopo il ricovero in ospedale per un'emorragia cerebrale dovuta ad una caduta: l'uomo, nel ...

Olimpiadi Torino 2026 - Appendino sfida la sua maggioranza/ Lite nella notte con consiglieri : Giunta a rischio? : Olimpiadi Torino 2026, Appendino sfida la sua maggioranza: Lite nella notte tra Sindaco e consiglieri, la Giunta rischia di saltare con la minaccia di dimissioni(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:30:00 GMT)

Olimpiadi Torino 2026 - lite tra Appendino e i consiglieri M5S. La sindaca : «Vi mando a casa» : La sindaca di Torino a un passo dalle dimissioni di fronte all’opposizione di una decina di consiglieri M5S alla candidatura della città come sede dei giochi invernali

Un Master con Politecnico di Torino e Michelin Italiana : Sono aperte le iscrizioni al nuovo Master “Smart – state of the art manufacturing” del Politecnico di Torino in partnership con Michelin Italiana. Il percorso formativo nasce per formare “Operations manager”, professionisti che potranno essere inseriti in tutta la catena di valore aziendale – Ambiente e Prevenzione, Information Technology, Manufacturing, Manutenzione, Organizzazione industriale, Qualità, Supply ...

Torino - 38enne uccisa a coltellate in casa dopo lite col marito : fermato l’uomo : Sarebbe stato lo stesso omicida a chiamare i soccorsi ma, all'arrivo dell'ambulanza, per la donna non c'era più nulla da fare. Il 48enne è stato fermato subito dopo dalla polizia con l'accusa di omicidio. I due, che avevano due figli piccoli, prima dell'assassinio pare stessero litigando.Continua a leggere

Torino - lite tra prostitute : una ferita gravemente dall'acido :

Petronas - A caccia di giovani talenti al Politecnico di Torino : Che ci facevano una Mercedes-AMG Petronas F1 e una Fiat 124 Abarth Rally all'ingresso del Politecnico di Torino? Semplice, la società petrolifera malese, che ha legato il suo nome al team di F.1 della Mercedes AMG e non solo, ha avviato una ricerca di candidati al suo programma di laurea globale "Leaders-in-Training [LiT]". L'iniziativa, che ha avuto inizio proprio in Malesia, prevede un programma triennale di studi per laureati ...

Competence Center : progetto Politecnico e Università di Torino primo nella graduatoria per l'assegnazione dei fondi : Il progetto spazia infatti in tutti gli aspetti utili per le imprese del futuro, scienza e tecnologia dei materiali, l'ingegneria, l'informatica e l'energia, ma anche la sociologia, l'economia e le ...

Il Premio “PA sostenibile” al percorso di sostenibilità del Politecnico di Torino : Durante FORUM PA 2018, nell’ambito del convegno “Italia 2030: come portare l’Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile”, il progetto presentato dal Green Team “Polito Sustainable Path?” è stato selezionato come particolarmente meritevole, tra i quasi trecento progetti pervenuti. Il progetto del Team del Politecnico di Torino, coordinato dalla Prorettrice Patrizia Lombardi, ha partecipato nella sezione denominata Città, infrastrutture, ...

PoliTo Sustainability Weeks : 17 giorni dedicati alla sostenibilità al Politecnico di Torino : Seconda edizione per le PoliTo Sustainability Weeks, dal 22 maggio al 7 giugno prossimi: 17 giorni di incontri, eventi e iniziative, tanti quanti sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese). Le Settimane saranno coordinate dal PoliTo Green Team con l’obiettivo di sensibilizzare il personale e gli studenti sui temi di sostenibilità ambientale e ...