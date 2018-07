Migranti | Cassazione | dire “andate via” è razzismo

Dire “andate via” ai Migranti è razzismo : l’ha stabilito la Cassazione : La sentenza riguarda un quarantenne già accusato di lesioni, in concorso con un'altra persona. L'uomo ha invitato dei migranti ad "andare via dall'Italia", frase che i giudici hanno stabilito essere un incitamento all'odio razziale.Continua a leggere

Il decreto Minniti-Orlando arriva in Cassazione : al vaglio la costituzionalità delle norme contro i Migranti : Il ricorso contro il decreto Minniti - Orlando, in particolare contro la norma che riduce i gradi di giudizio ai soli richiedenti asilo - è arrivato in Cassazione e tra un mese arriverà a giudizio. Secondo il Pg della Cassazione, però, il decreto sarebbe legittimo e non vi sarebbero dubbi di incostituzionalità.Continua a leggere