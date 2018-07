Calciomercato Inter | Vrsaljko nome caldo per la fascia destra | le alternative sono tutte

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 13 luglio in DIRETTA : Napoli forte su Cavani! L’Inter punta Vrsaljko : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 12 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 13 luglio in DIRETTA : la Juventus spinge per Marcelo? Napoli e Inter attive : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 12 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Inter - per Zappacosta potrebbe esserci il 'sacrificio' di Vecino : Mentre tutti i riflettori sono puntati sulla Juventus e sul 'colpo del secolo' Cristiano Ronaldo [VIDEO], l'Inter continua ad essere tra i club più attivi sul mercato. La societa' nerazzurra è sempre a caccia di un difensore esterno destro in grado di sostituire degnamente Joao Cancelo che, come noto, non è stato riscattato dal Valencia ed è poi finito alla Juve. I nomi in pole sono sempre gli stessi, anche se sembra sia sfumata la possibile ...

Calciomercato Inter - Spalletti : Perisic e Brozovic parte del progetto : Il mondiale di Russia ha sicuramente sorpreso per i risultati e per le nazionali top eliminate: dalla Germania alla Spagna, all'Argentina ed il Brasile, eliminazioni eccellenti che hanno portato in finale nazionali sicuramente di notevole qualità ma che forse inizialmente non erano le prime candidate alla vittoria finale. Domenica 15 luglio si disputerà infatti la finale Francia e Croazia ma se per la nazionale transalpina la finale non è del ...

Calciomercato Inter - senti Spalletti : 'Perisic e Brozovic restano ad Appiano Gentile' : Il mondiale di Russia ha sicuramente sorpreso per i risultati e per le nazionali top eliminate: dalla Germania alla Spagna, all'Argentina ed il Brasile, eliminazioni eccellenti che hanno portato in finale nazionali sicuramente di notevole qualità ma che forse inizialmente non erano le prime candidate alla vittoria finale. Domenica 15 luglio si disputerà infatti la finale Francia e Croazia ma se per la nazionale transalpina la finale non è del ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Inter - Vrsaljko o Zappacosta : L'Inter tiene d'occhio Vrsaljko e Dembelè, nel radar anche Zappacosta come alternativa al croato, mentre Eder è ad un passo dallo Jiangsu Suning. La Roma è vicina al rinnovo con Florenzi; l'Udinese ...

Calciomercato Inter : Eder verso il Jiangsu Suning : Eder è pronto a salutare l‘Inter per sbarcare in Cina. L’attaccante italo-brasiliano ha infatti accettato la proposta del Jiangsu, squadra del campionato cinese di proprietà del gruppo Suning. Restano da definire gli ultimi dettagli con la società asiatica per concludere l’affare già in serata e comunque entro venerdì, data in cui si chiuderà il Calciomercato in Cina. Intanto però il 31enne attaccante oggi pomeriggio non ...

Calciomercato - de Vrij : «L'Inter mi ha voluto più di tutti» : MILANO - " Inter ? La mia scelta è venuta dalla fiducia che la società mi ha dato. Nessun altro mi voleva con altrettanta forza. Ringrazio l'Inter e Spalletti per la fiducia. Sento molta fiducia e ...

Calciomercato Inter - a due tasselli dalla perfezione : le ultime sulle trattative nerazzurre : Cristiano Ronaldo ha sconvolto il Calciomercato italiano, adesso l’Inter deve rispondere al colpaccio dei rivali della Juventus, ecco come… L’Inter deve rispondere alla Juventus dopo il colpo Cristiano Ronaldo. Di certo non potrà farlo con un acquisto altrettanto altisonante, ma al Calciomercato nerazzurro mancano solo due tasselli per rasentare la perfezione, visto il Fair play finanziario che imponeva ad inizio estate ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 11 luglio in DIRETTA : Inter e Napoli devono rispondere alla Juventus : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DEL Calciomercato DI MARTEDI’ 10 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 11 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore ...

Calciomercato Inter - settimana importante per Dembelé : l’allarme Cina ‘rientra’ venerdì : venerdì chiuderà il mercato cinese, dunque l’Inter avrà via libera per convincere Dembelé a trasferirsi in nerazzurro Secondo giorno di lavoro in casa Inter, ma gli occhi sono puntati soprattutto sul mercato. Dopo i colpi Nainggolan e Politano, il club nerazzurro prosegue la propria attività per rinforzare ulteriormente la squadra a disposizione di Spalletti. Sempre dritte le antenne per quanto riguarda Dembelé, centrocampista del ...

Calciomercato Napoli - Vrsaljko nel mirino : la squadra di Ancelotti tenta di soffiarlo all’Inter : Sime Vrsaljko nel mirino del Napoli, si apre l’asta con l’Inter per il terzino destro dell’Atletico Madrid Sime Vrsaljko è nel mirino di due squadre italiane. In principio è stata l’Inter ad apparire interessata al terzino destro dell’Atletico Madrid e della Nazionale croata, ora è anche il Napoli a palesare il suo interesse. Visti i lunghissimi tempi di recupero di Faouzi Ghoulam e le prestazioni di Vrsaljko ...

Calciomercato Napoli - sfida all'Inter per Vrsaljko : nerazzurri restano in pole : Un duello tutto italiano intorno al futuro di Sime Vrsaljko . Il terzino destro dell 'Atletico Madrid, impegnato in questi giorni con la Croazia nel Mondiale in Russia, è infatti sempre un obiettivo ...

Calciomercato : mega offerta del Psg per un ex interista [NOME e FOTO] : 1/8 AFP/LaPresse ...