Uomini e Donne news | Manuel ci riprova con Ludovica? Vallicella risponde

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni - riavvicinamento con Sara Affi Fella? : riavvicinamento tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni? I due, che si sono messi insieme subito dopo la fine dell'esperienza a Uomini e Donne, si sono lasciati poco dopo, per le differenze caratteriali, le incomprensioni e la lontananza. Però qualche giorno fa Luigi ha fatto un gesto sui social che fa pensare a un riavvicinamento...Mastroianni, infatti, avrebbe messo un like su Instagram a Sara. I fan si sono mossi immediatamente per ...

Uomini e Donne - Valentina Rapisarda : "Io e Andrea Cerioli..." : Valentina Rapisarda, ex corteggiatrice di Uomini e Donne qualche anno fa, è rimasta nei cuori dei fan e continua a essere seguitissima sui social. Ancora oggi i follower non si capacitano della fine della storia d'amore con Andrea Cerioli, e continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Ma proprio su Instagram, la Rapisarda ha messo le cose in chiaro una volta per tutte.I due ex fidanzati hanno preso strade molto diverse, e non ci sono ...

Uomini E DONNE/ Valentina Rapisarda punzecchia Giulia De Lellis : "L'anno del mai lo conosco" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Continua a gonfie vele la storia tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati: dopo l'estate è in arrivo la convivenza? (Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:27:00 GMT)

Uomini e Donne - Valentina Rapisarda : nuove rivelazioni su Andrea : Uomini e Donne, Valentina Rapisarda a cuore aperto: le dichiarazioni su Andrea Cerioli e altri dettagli privati Nonostante siano passati diversi anni dalla sua ultima apparizione televisiva a Uomini e Donne, Valentina Rapisarda continua ad essere seguitissima sui social. Il pubblico del Trono Classico ha imparato ad apprezzare l’ex corteggiatrice pian piano. Con il passare […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Rapisarda: nuove ...

Vieni da Me di Caterina Balivo : vip Mediaset chiamati come presenze fisse a contrastare Uomini e Donne : Da settembre Caterina Balivo sarà al timone di un nuovo show che si chiama Vieni da Me. La bella napoletana traslocherà dalla seconda rete della tv di Stato alla rete ammiraglia di Viale Mazzini, Rai 1, per tenerci compagnia nel lungo pomeriggio a partire dalla 14. Vieni da Me con Caterina Balivo, chiamati 3 vip Mediaset? come annunciato già nei palinsesti 2018/19 lo Show della Balivo sarà subito dopo il Tg1, alle 14: programma cucito addosso ...

Francesca Morana/ La ex di Uomini e Donne e Temptation Island tradì Giuseppe Lago? : A distanza di 10 anni, Francesca Morana torna a parlare del presunto tradimento a Giuseppe Lago. La ex di Uomini e Donne e Temptation Island nega, ma oggi ha una nuova vita: fa la mamma(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:36:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Nilufar e Luigi sempre più amici - e Sara Affi Fella? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Continua a gonfie vele la storia tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati: dopo l'estate è in arrivo la convivenza? (Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:29:00 GMT)

Andrea Del Corso - Temptation Island 2018/ Da tentatore al trono di Uomini e Donne? Ecco di chi è amico… : Andrea Del Corso, Temptation Island 2018, da tentatore in Sardegna al trono classico di Uomini e Donne? Ecco di chi è amico il single che ha conquistato tutti.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:01:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani ripensa a Ennio : "Quel bacio appassionato a Ibiza..." (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani ripensa alla storia avuta con Ennio e racconta il loro primo bacio appassionato dop un aperitivo a Ibiza.....(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro e Valentina Pivati : convivenza dopo l'estate? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Continua a gonfie vele la storia tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati: dopo l'estate è in arrivo la convivenza? (Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne news - Ida e Riccardo a Temptation Island : arriva la replica di Sossio : Ida e Riccardo da Uomini e Donne a Temptation Island: Sossio Aruta dice la sua Cosa pensa Sossio Aruta della partecipazione di Ida e Riccardo a Temptation Island? Da quando è stata data per certa la loro partecipazione al programma, di fatto, molti sono stati i fan di Uomini e Donne che si sono fatti […] L'articolo Uomini e Donne news, Ida e Riccardo a Temptation Island: arriva la replica di Sossio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Riavvicinamento tra Sara Affi Fella e Luigi? Mastroianni chiarisce (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Federico Mastrostefano lancia un appello a Maria De Filippi: "Fammi tornare sul trono per trovare la donna della mia vita!"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:35:00 GMT)

Temptation Island Vip : Tre coppie di Uomini e Donne nel cast! : Molto presto si accenderanno i riflettori anche su Temptation Island Vip e noi vi sveleremo in anteprima quali saranno le tre coppie provenienti da Uomini e Donne che parteciperanno al reality show. I fans saranno felicissimi! Simona Ventura è pronta a pilotare Temptation Island Vip. Maria De Filippi, autrice del reality show ha in serbo per i propri telespettatori, delle grandi sorprese. La signora Costanzo ha pensato bene di inserire in questa ...

Uomini e Donne : riavvicinamento con Sara? Luigi risponde : Uomini e Donne: Luigi dice la sua sul riavvicinamento con Sara Luigi Mastroianni su Instagram risponde ad un messaggio e dice chiaramente il suo pensiero su quello che potrebbe essere un riavvicinamento a Sara Affi Fella. I due, ormai ex fidanzati, dopo l’uscita dagli studi di Uomini e Donne si sono praticamente subito separati decidendo […] L'articolo Uomini e Donne: riavvicinamento con Sara? Luigi risponde proviene da Gossip e Tv.