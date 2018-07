Torneo internazionale di Taekwondo | quattro ori per il Team Luca Cirillo di Torre

TRIONFO INTERNAZIONALE PER I PULCINI 2007 - L'U14 VINCE IL Torneo PAGNONI : Nell'ultimo atto della competizione l'1-0 interista contro la Juventus che è valso il TRIONFO porta la firma di Scienza. Per la squadra di Fabio Sacco il primo posto al 'Memorial Giuseppe Toniolo' è ...

Calcio. Rappresentativa U17 LND : i convocati per il Torneo internazionale Lazio Cup - InfoOggi.it : Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook LND. Prima di dare il via alla parte agonistica, la Lazio Cup aprirà i battenti questa sera a Fiuggi con la ...

La via la Sant'Efisio Cup - il Torneo internazionale di Beach Tennis : al Poetto di Cagliari 144 giocatori da tutto il mondo : A rappresentare la Sardegna entra di diritto nel main draw, Paolo Tronci , numero 23 al mondo, in coppia con il venezuelano Ramon Guedez , 18, . Tra tutti gli atleti isolani in gara per tentare di ...