Scontro treni | Toninelli su luogo strage

Scontro treni in Puglia - il processo inizierà il 16 luglio : diciannove gli imputati per il disastro ferroviario che provocò 23 morti : Due anni e tre giorni dopo il disastro ferroviario sulla Andria-Corato, inizierà il processo per i 19 imputati per lo Scontro tra i treni di Ferrotramviaria che il 12 luglio di due anni fa provocò la morte di 23 persone e il ferimento di altre 51. L’udienza preliminare è stata fissata il 16 luglio 2018, come comunicato venerdì anche ad altri 117 tra persone offese e famigliari delle vittime. Lo scorso aprile i pm Alessandro Donato Pesce e ...