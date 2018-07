Programmazione TV 13 luglio | su C5 la fiction ' Le verità nascoste

MacGyver 2/ Anticipazioni episodi 4 luglio : cambia la Programmazione - quanti episodi andranno in onda? : MacGyver 2, Anticipazioni 4 luglio: Impara l'arte e Ferite del passato sono i titoli degli episodi in onda alle 21.20 su Raidue. Una scoperta mette in allerta Mac.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 13:15:00 GMT)

Food Network : la Programmazione di luglio in attesa dell’imminente rivoluzione : The Grill Dads La rivoluzione vera e propria avverrà a settembre con un palinsesto rinnovato. Il primo passo importante della nuova era Discovery di Food Network è l’ingresso nella concessionaria del gruppo americano. Giuliano Cipriani, SVP Ad Sales General Manager Discovery Media, ha commentato così: “L’ingresso di Food Network nel nostro portfolio è un’importante notizia per il mercato. L’offerta commerciale di Discovery Media, infatti, ...

Una Vita - la Programmazione TV dal 1 al 7 luglio 2018 : Torniamo a parlare di programmazione Tv e lo facciamo parlando della soap spagnola scritta da Aurora guerra, Una Vita. Novità in vista per questa settimana circa il palinsesto TV di Canale 5, canale in cui viene trasmessa la Soap iberica. La soap verrà nuovamente trasmessa con un doppio appuntamento. Ma vediamo nel dettaglio tutte le informazioni necessarie circa il palinsesto di Canale 5 di questa settimana relativamente a questa soap. Una ...

Wimbledon 2018 in diretta su Sky dal 2 al 15 luglio. Ecco la Programmazione tv : Wimbledon 2018 Il nuovo SkySport, con una nuova numerazione e nuovi canali, viene inaugurato oggi con uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi al mondo: Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam di tennis dell’anno. Al via la 132° edizione dei Championships, che Sky trasmetterà in diretta e in esclusiva per tutte le due settimane di gioco, dal 2 al 15 luglio 2018. Wimbledon 2018: la programmazione di Sky Sui ‘giardini’ ...

Al via Don Matteo 6 su Rai1 con le repliche dal 2 luglio : trame episodi e Programmazione : Continuano le repliche di una delle fiction più amate, e da oggi parte Don Matteo 6 su Rai1. L'emittente propone i primi due episodi della sesta stagione al consueto orario mattiniero che farà compagnia al pubblico affezionato fino a pranzo. Le vicende del parroco interpretato da Terence Hill si protrarranno per tutta l'estate, almeno fino all'inizio della dodicesima stagione. Ecco le anticipazioni sui primi due appuntamenti di oggi 2 ...

The Royals 3 in chiaro su Rai4 dal 2 luglio ma la Programmazione non convince i fan : The Royals 3 finalmente in chiaro ma la programmazione non convince i fan della serie. Come al solito Rai4 promette bene e razzola male e nonostante i grandi annunci alla scorsa presentazione dei palinsesti abbia promesso mare e monti, i fan delle serie tv sanno bene che questo significa ritardi, slittamenti e programmazione inadeguata. L'ennesimo esempio lampante arriva proprio con The Royals 3 i cui episodi ancora inediti in chiaro andranno ...

Cast e personaggi di The Fall 3 - al via da stasera 1° luglio su Rai4 : trama e Programmazione : L'ultimo capitolo della caccia al serial killer inizia stasera: Cast e personaggi di The Fall 3 arrivano dal 1° luglio su Rai4. La terza stagione della serie britannica e irlandese è composta da sei episodi e chiude la storia di Stella Gibson e Paul Spector. La rete manderà in onda due episodi a settimana di The Fall 3. Si inizia con il 3x01 dal titolo originale "Silence and Suffering". Dopo essere stato individuato come "Strangolatore di ...

Rai2 sfodera NCIS 11 contro i Mondiali di calcio : la Programmazione quotidiana fino al 3 luglio : Mentre su Italia 1 Mediaset trasmette i Mondiali di calcio 2018, Rai2 ha deciso di contrattaccare con le repliche di una delle serie tv crime più amate in Italia: tra fine giugno e inizio luglio, infatti, saranno proposte quotidianamente alcune repliche di NCIS 11. Da martedì 26 giugno verranno infatti trasmessi ogni giorno alcuni episodi dell'undicesima stagione della serie, in quantità variabile tra uno e due in base al giorno, subito prima ...