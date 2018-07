Nato | Trump fa show | Aumentano le spese | solo un bluff? Smentita

Donald Trump fa lo show al funerale politico della Nato : A Bruxelles, la Nato si dissolve, è archiviata. Non formalmente, sarebbe stato troppo anche per i più incalliti sovranisti, ma sul piano di una visione comune che non appartiene più ai suoi membri. C'è qualcuno che mente fra gli alleati se Donald Trump gioca da consumato pokerista sul tavolo della Nato, chiede agli alleati di rispettare l'impegno del 2% del Pil in spese militari, poi rilancia al 4%, quindi minaccia di ...

Lo show di Trump alla Nato e il taglio dei vitalizi. Di cosa parlare a cena : Dal suo modesto punto di osservazione (quello preventivo sulle chiacchiere a cena) questa newsletter aveva però espresso dubbi sulla versione circolata del presunto dirottamento violento del rimorchiatore Vos Thalassa. E ci si era arrivati solo applicando un po' di logica, quanta ne basta per regger

Me ne vado - no resto. Trump gioca con la Nato e ottiene l'aumento delle spese militari : Il copione è sempre lo stesso, attaccare, minacciare, dire e non dire sfruttando i 280 caratteri di Twitter che impongono sintesi e favoriscono l'ambiguità. E, alla fine, intestarsi l'ennesima vittoria epocale. Donald Trump conclude la sua due giorni al vertice Nato di Bruxelles con una conferenza s

Trump - "alleati Nato spenderanno di più" : smentita Macron-Conte/ Usa fuori? Mosca "come uscire da se stessi" : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Nato - Conte : “Da Italia nessuna spesa aggiuntiva. Ma Trump ha ragione - il loro contributo per la difesa è il più rilevante” : “L’Italia ha ereditato degli impegni di spesa per quanto riguarda il contributo alla Nato che noi non abbiamo alterato. Quindi non c’è nessuna spesa aggiuntiva“. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del vertice Nato, a Bruxelles. “Il problema posto da Trump, lo voglio dire pubblicamente, esiste. La loro spesa militare è di gran lunga la più rilevante”. L'articolo ...

Nato - Trump : “Alleati spenderanno di più”/ Macron e Conte lo smentiscono : “Nessuna spesa aggiuntiva” : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Nato - Trump : 'Stati aumentino spese'. Conte : nessuna variazione in più | : Il presidente Usa: "Clima coeso. Abbiamo fatto grandi progressi, ma gli Stati devono pagare di più. Poi parla di Italia e dice: "Conte ha vinto grazie alla dura politica sull'immigrazione". Macron: "Il presidente Usa non ha mai voluto lasciare l'Alleanza"

Nato - retromarcia di Trump : “Non lascio l’Alleanza atlantica” : Nato, retromarcia di Trump: “Non lascio l’Alleanza atlantica” Nato, retromarcia di Trump: “Non lascio l’Alleanza atlantica” Continua a leggere L'articolo Nato, retromarcia di Trump: “Non lascio l’Alleanza atlantica” proviene da NewsGo.

Trump : non è necessario che Usa escano dalla Nato - alleanza ora è più forte : "Non è necessario che gli Stati Uniti escano dalla NATO, ma il presidente potrebbe prendere questa decisione". Così il presidente statunitense, Donald Trump, in una conferenza stampa a sorpresa a ...

Usa - Trump : “Via dalla Nato se gli alleati non aumenteranno le spese militari” : Usa, Trump: “Via dalla Nato se gli alleati non aumenteranno le spese militari” Usa, Trump: “Via dalla Nato se gli alleati non aumenteranno le spese militari” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump: “Via dalla Nato se gli alleati non aumenteranno le spese militari” proviene da NewsGo.

Trump : Non esco dalla Nato. Tutti d'accordo ad aumentare il loro contributo : Teleborsa, - "Potrei farlo, ma non esco dalla NATO". Lo assicura il presidente americano Donald Trump in conferenza stampa da Bruxelles sottolineando che ora " l'Alleanza è più forte di prima ". Tutti ...

Trump minaccia di uscire dalla Nato ma "incassa" 33 miliardi dagli alleati e resta : "Siamo più forti" : Dietrofront del presidente Usa sull'Alleanza Atlantica: prima lascia trapelare l'intenzione di un clamoroso passo indietro, poi ottiene l'aumento delle spese militari e quindi frena. "Potrei farlo ma non è più necessario dopo i 33 mld in più dagli alleati"

TRUMP MINACCIA “FUORI DA Nato” - POI ESULTA/ “Alleati aumentano spese 33 miliardi” - replica Macron “non è vero” : TRUMP MINACCIA gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 13:30:00 GMT)

Trump : "potrei farlo ma non esco dalla Nato" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve