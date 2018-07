Maltempo in Giappone | le assicurazioni rinunciano alle polizze

Giappone : nuove evacuazioni per Maltempo a Fukuyama : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giappone - Maltempo : nuove evacuazioni : 5.17 Sono almeno 86 i dispersi per il maltempo in Giappone, la maggior parte nella prefettura di Hiroshima, dove le dighe sono ancora sotto osservazione e altre persone sono state evacuate. Le vittime, 174il bilancio ufficiale, erano sparse in 12 prefetture.Proseguono le operazioni di soccorso condotte da circa 75 mila uomini delle forze di polizia e vigili del fuoco,con temperature che superano i 30 gradi nelle aree colpite in quello che i ...

Il Maltempo piega il Giappone - i morti salgono a 176 : Alcune decine di persone risultano tuttora disperse e le ricerche vanno avanti, ma le speranze di trovare sopravvissuti si fanno sempre più deboli

Giappone - 176 morti per il Maltempo. E col caldo si temono malori nei centri di accoglienza : Giappone, 176 morti per il maltempo. E col caldo si temono malori nei centri di accoglienza Il maltempo sta piegando il Giappone. Le ricerche dei dispersi continuano, ma ormai le speranze di trovare in vita le persone che mancano all’appello si fanno sempre più deboli. Intanto l’agenzia nazionale lancia una nuova allerta: nei prossimi giorni […] L'articolo Giappone, 176 morti per il maltempo. E col caldo si temono malori nei centri ...

Giappone - 176 morti per il Maltempo. E col caldo si temono malori nei centri di accoglienza : Il maltempo sta piegando il Giappone. Le ricerche dei dispersi continuano, ma ormai le speranze di trovare in vita le persone che mancano all’appello si fanno sempre più deboli. Intanto l'agenzia nazionale lancia una nuova allerta: nei prossimi giorni le temperature nelle aree devastate dalle alluvioni potrebbero superare i 35 gradi.Continua a leggere

Maltempo in Giappone - 176 morti e decine di dispersi : Maltempo in Giappone, 176 morti e decine di dispersi Maltempo in Giappone, 176 morti e decine di dispersi Continua a leggere L'articolo Maltempo in Giappone, 176 morti e decine di dispersi proviene da NewsGo.

Maltempo in Giappone - 176 morti e decine di dispersi : salito a 176 morti il bilancio delle alluvioni nell'ovest del Giappone . Lo riferisce il portavoce del governo. Alcune decine di persone risultano tuttora disperse e le ricerche vanno avanti, ma le ...

Maltempo Giappone - bilancio sale a 134 morti e oltre 50 dispersi : Maltempo Giappone, bilancio sale a 134 morti e oltre 50 dispersi Maltempo Giappone, bilancio sale a 134 morti e oltre 50 dispersi Continua a leggere L'articolo Maltempo Giappone, bilancio sale a 134 morti e oltre 50 dispersi proviene da NewsGo.

Giappone : Maltempo - governo accelera processo ricostruzione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo in Giappone - 124 morti e oltre 80 dispersi : E' salito a 124 morti e oltre 80 dispersi il bilancio provvisorio delle alluvioni che da giovedì stanno mettendo in ginocchio il Giappone. Il ministero dell'Ambiente ha fatto sapere che si sono ...

Maltempo in Giappone - 124 morti e oltre 80 dispersi : Maltempo in Giappone, 124 morti e oltre 80 dispersi Maltempo in Giappone, 124 morti e oltre 80 dispersi Continua a leggere L'articolo Maltempo in Giappone, 124 morti e oltre 80 dispersi proviene da NewsGo.

Giappone pesante ondata di Maltempo : Giappone un ondata di Maltempo storica, le intense precipitazioni hanno causato 110 vittime, circa 50 dispersi e milioni di sfollati. La zona più interessata è quella di Mihara, nella prefettura di Hiroshima. Il Maltempo ha...

Maltempo in Giappone - il premier Conte : “Italia pronta a prestare tutto l’aiuto necessario” : “Profonda solidarietà al primo ministro @AbeShinzo e al popolo Giapponese, impegnati in queste ore contro piogge torrenziali che funestano il Paese. Cordoglio per le vittime e i dispersi, Italia è al fianco del Giappone ed è pronta a prestare tutto l’aiuto necessario“: lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo Maltempo in Giappone, il premier Conte: “Italia pronta a prestare tutto ...

Giappone - Maltempo e inondazioni : 100 morti : ...