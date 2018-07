Dani Pedrosa | i numeri della carriera del Piccolo Samurai

Dani Pedrosa SI È RITIRATO - ECCO PERCHÈ/ MotoGP - Valentino Rossi : "Campione con stile" : DANI PEDROSA si è RITIRATO, ECCO PERCHÈ. Lo spagnolo ha appena detto addio alla MotoGP: ora ho altre priorità, Ezepleta: a Valencia verrà proclamato Legends.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:47:00 GMT)

Dani Pedrosa : a fine stagione il ritiro : In una conferenza stampa alla vigilia del GP di Germania al Sachsenring, il pilota Repsol Honda Dani Pedrosa ha finalmente sciolto il riserbo sul suo futuro annunciando il ritiro a fine stagione, al termine della gara di Valencia. Poche parole, come nel suo stile di ragazzo educato e riservato, per annunciare una grande decisione, dopo […] L'articolo Dani Pedrosa: a fine stagione il ritiro sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

MotoGP - GP Germania. Tosto e onesto : Dani Pedrosa è un piccolo grande pilota : Un duro vero, che ha dovuto superare prove impensabili, sfide difficilissime, vincendole tutte, tranne una: quella di diventare campione del mondo anche in MotoGP. Il suo fisico minuto assomiglia al ...

MotoGp - le lacrime di Pedrosa in conferenza stampa : Dani annuncia il ritiro e piange [VIDEO] : Dani Pedrosa poche ore fa ha annunciato il ritiro dalla MotoGp tra le lacrime, lo spagnolo dopo tante vittorie appende il casco al chiodo Era già nell’aria, ma l’annuncio di Dani Pedrosa ha colpito lo stesso tutti. Lo spagnolo dopo tanti successi ha deciso che a fine stagione appenderà il casco al chiodo e dirà addio alle piste di MotoGp. L’annuncio è arrivato nella conferenza stampa, convocata dallo stesso pilota, sul ...

Dani Pedrosa dice addio alla MotoGp - il commento di Gibernau : “non è un momento triste” : Sete Gibernau sorridente e positivo dopo l’annuncio d’addio di Dani Pedrosa alla MotoGp: l’ex pilota commenta così le dichiarazioni dello spagnolo della Honda Dani Pedrosa, questo pomeriggio, ha annunciato il suo addio alla MotoGp, in conferenza stampa al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha spiegato di aver capito di avere adesso altre priorità e che la gara di Valencia sarà la sua ultima. Sete Gibernau, amico di ...

MotoGP - GP Germania. Dani Pedrosa annuncia il ritiro : 'Lascio la MotoGP a fine stagione' : È una decisione che nasce alla fine di un lungo ragionamento, ci ho pensato a lungo, questo è lo sport che amo, ma nonostante le tante opportunità che avevo, sento che non vivo più le gare come prima,...

MotoGP - Dani Pedrosa annuncia il ritiro : “Non ho più gli stimoli giusti - lascio senza rimpianti” : Dani Pedrosa ha detto “basta”. Il pilota spagnolo ha annunciato oggi, in apertura del fine settimana del Gran Premio di Germania della MotoGP, che non ha più intenzione di correre. La notizia era nell’aria da tempo nel paddock, ma sembrava essere stata messa nel cassetto quando la Yamaha gli aveva proposto una moto nel nuovo team che sarà creato nella prossima stagione, e del quale dovrebbe fare parte anche il nostro Franco ...

