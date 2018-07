Cosa dobbiamo aspettarci oggi dal voto sui vitalizi : I numeri per approvare la delibera di Roberto Fico sul taglio dei vitalizi ci sono. Anche grazie all'astensione di Forza Italia e al voto favorevole del Pd e di uno dei due esponenti di FdI. Giovedì ...

Cosa dobbiamo aspettarci oggi dal voto sui vitalizi : I numeri per approvare la delibera di Roberto Fico sul taglio dei vitalizi ci sono. Anche grazie all'astensione di Forza Italia e al voto favorevole del Pd e di uno dei due esponenti di FdI. Giovedì 12, quindi, l'Ufficio di presidenza della Camera darà il via libera al provvedimento, nonostante le proteste degli ex parlamentari e il rischio di una pioggia di ricorsi, anche 'ad personam', che hanno ...

Thailandia - ragazzi nella grotta : forti piogge/ Ultime notizie : capo soccorsi - “dobbiamo decidere Cosa fare” : Thailandia, ragazzi nella grotta: le Ultime notizie. forti piogge, si teme per livello dell'acqua. capo soccorsi: “dobbiamo decidere cosa fare”. Si attende via libera per evacuazione(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 22:12:00 GMT)

Pensioni e ricalcolo contributivo : Cosa dobbiamo aspettarci : La scure sulle Pensioni d’oro è uno dei provvedimenti che il governo si è impegnato ad approvare nel brevissimo periodo, ma stando alle ultime indiscrezioni i tagli non andrebbero a colpire solo le...

NBA Finals – Kevin Durant sincero : “abbiamo avuto paura di perdere. LeBron? Ecco Cosa dobbiamo fare per fermarlo” : Kevin Durant ha commentato il finale di gara-1 delle NBA Finals svelando cosa ha spinto gli Warriors a vincere all’overtime. KD ha poi parlato della ‘tattica’ da attuare per fermare LeBron James Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata ...

“Dobbiamo dirvi una Cosa e non riesco a smettere di piangere”. Chiara Ferragni in lacrime insieme a Fedez su Instagram. E le sue parole preoccupano non poco : La prima volta che l’abbiamo vista piangere, a dirotto, era in sala parto e da poco aveva partorito il suo Leo, l’amore della sua vita, suo figlio. Parliamo della biondissima Chiara Ferragni che, in una delle sue ultime storie ha fatto preoccupare i suoi fan non poco. “Sono felice di potervi dare ispirazione per poter fare qualcosa di positivo, che è il fine di tutto quello che faccio. Vi ringrazio tantissimo. Sono riuscita a fare quello ...

“Troika dovrebbe invadere Roma” : deputato tedesco choc/ Ferber avverte : “Dobbiamo riflettere su Cosa fare” : “Troika dovrebbe invadere Roma”: deputato tedesco Ferber choc. “Dobbiamo riflettere su cosa fare” dichiara a Zdf. Il Tesoro Usa pronto a discutere nel G7 della crisi italiana(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:36:00 GMT)

Terrorismo - le tattiche dell’Isis si evolvono. Cosa dobbiamo aspettarci ora : Durante il 2017 Daesh (o Isis) ha subito una sconfitta devastante culminata con la perdita delle città rappresentative: Mosul in Iraq e Raqqa in Siria. Tutto ciò soprattutto per via dell’intervento di attori militarmente importanti come Usa, Russia, Francia e Gran Bretagna. Ad oggi Daesh non controlla alcun centro di popolazione principale né in Iraq né in Siria. Tuttavia, ciò non significa che l’Isis non rappresenti più un pericolo ...

Che Cosa dobbiamo aspettarci dalla terza (e ultima) settimana del Giro d'Italia : Avvio e conclusione decisamente movimentati per la seconda settimana del Giro 101, che si è aperta e chiusa nel segno della Maglia Rosa (e Maglia Azzurra) Simon Yates. Dopo la pausa di lunedì scorso, la corsa Rosa ripartiva con il clamoroso crollo di Esteban Chaves, che arrivava a Gualdo Tadino con oltre 20 minuti di ritardo. Rimasto l’unico alfiere Mitchelton-Scott, Yates ha preso di forza la tappa successiva a Osimo, ...

Segnalato per Huawei P10 Lite l’aggiornamento B209 : Cosa dobbiamo aspettarci? : Nel corso degli ultimi giorni, parlando di Huawei P10 Lite, ci si sofferma quasi esclusivamente sulla questione relativa al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo. L'avvio del programma beta anche in Italia, pur considerando tutte le limitazioni del caso che ho deciso di affrontare con un apposito articolo lo scorso fine settimana, ha monopolizzato qualsiasi discorso riguardante l'evoluzione software di uno smartphone molto apprezzato dal ...

GOTHAM - "Un finale per un rinnovo". Cosa dobbiamo aspettarci dall'episodio 4x22 "No Man's Land" : Tutti pronti per il gran finale di GOTHAM, che andrà in onda giovedì sera su Fox. L’episodio “No Man’s Land” farà da chiusura a questa stagione. Jeremiah cederà del tutto alla pazzia per trascinare la città verso la distruzione e trasformarla nella Terra Di Nessuno?Mi ricorda molto il Joker di Nolan in questa posaSe lo scorso episodio traeva ispirazione da Killing Joke, questo episodio si ispirerà a un’altra saga fumettistica molto celebre, ...

GOTHAM - "Non c'è niente da ridere" Cosa dobbiamo aspettarci dall'episodio 4x21 "One Bad Day" : Solo due puntate mancano alla conclusione della serie, e nel nuovo episodio in onda questa sera su Fox, “One Bad Day”, Jeremiah Velaska perpetrerà il suo malvagio piano. Riusciranno a sventare la distruzione di GOTHAM?Dopo qualche episodio, che dalla morte del buon Jerome, non ha convinto del tutto, GOTHAM sembra proporci un episodio più che avvincente e con un proto Joker piuttosto in forma.Jim è ancora disperso dopo l’esplosione e Harvey ...