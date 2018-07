Calciomercato Atalanta | Kresic alla Cremonese

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Kresic in prestito alla Cremonese : BERGAMO - L' Atalanta annuncia ufficialmente la cessione in prestito secco alla Cremonese del difensore centrale croato Anton Kresic . Il classe '96, arrivato nel 2015 nel settore giovanile nerazzurro ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Atalanta - colpo Zapata : L'Atalanta prende Duvan Zapata dalla Sampdoria. La Fiorentina lavora allo scambio Eysseric-De Paul con l'Udinese e potrebbe puntare Duncan del Sassuolo; il Frosinone è vicino a Molinaro e Goldaniga

Calciomercato Atalanta - ZaMpata in attacco : il colpo per Gasperini è pazzesco : 1/10 Lapresse ...

Calciomercato Atalanta - super offerta per Zapata della Sampdoria : L'Atalanta all'assalto di Duvan Zapata. L'attaccante della Sampdoria, dopo essere stato corteggiato dal Jiangsu Suning, è finito nel mirino dei nerazzurri, che sarebbero pronti a fare un ...

Calciomercato Atalanta - in pole su Kranevitter. Serve il sì dello Zenit : BERGAMO - Matias Kranevitter , tedesco di 25 anni, è l'obiettivo dell' Atalanta a centrocampo. Quella di oggi può essere una giornata chiave per capire cosa risponderà lo Zenit San Pietroburgo. Dai ...

Calciomercato Atalanta - Migliorelli in prestito al Venezia : BERGAMO - Due movimenti in uscita, entrambi in prestito, annunciati dall' Atalanta . Il primo è quello di Migliiorelli : "Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Venezia , con la formula del prestito ...

Calciomercato Atalanta - Gasperini : «Siamo molto più indietro di quanto previsto» : BERGAMO - Dopo la vittoria per 7-0 sul Valseriana in amichevole, il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così la prestazione dei suoi: "Siamo molto indietro rispetto a quanto ...

Calciomercato Atalanta - Gasperini : «Ci servono almeno quattro giocatori» : BERGAMO - "Siamo molto indietro rispetto a quanto avevamo preventivato, ci servono almeno quattro giocatori importanti. Altrimenti la rosa non sarà competitiva per le competizioni che dobbiamo ...

Calciomercato Atalanta - sorpresa per il centrocampo : colpo per Gasperini : 1/11 LaPresse/EFE ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Sportiello in prestito al Frosinone : BERGAMO - L' Atalanta ha comunicato sul proprio sito web ufficiale di aver ceduto Marco Sportiello al Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Il portiere cresciuto a Zingonia, classe 1992, è ...

Calciomercato - il Napoli “bussa” alla porta dell’Atalanta : Napoli alle prese con diverse trattative di Calciomercato, dopo l’arrivo di Ruiz di questo pomeriggio, si lavora per la difesa Il Napoli, perso Maggio, è alla ricerca di un terzino destro che possa alternarsi con Hysaj. La trattativa con Lainer dello Strasburgo, va a dir poco a rilento, tanto da far spazientire il patron partenopeo De Laurentiis. Il Napoli si sta dunque guardando attorno alla ricerca di valide alternative, una delle ...

Calciomercato Fiorentina - è corsa a due con l’Atalanta per arrivare a Pasalic : Il club nerazzurro si è inserito nella trattativa per Mario Pasalic, suona l’allarme in casa Fiorentina La Fiorentina non è l’unico club a seguire Mario Pasalic, sul centrocampista classe ’95 del Chelsea è piombata nelle ultime ore anche l’Atalanta, decisa a compiere il sorpasso sul club viola. Il croato piace eccome a Gasperini, che ha bisogno di sostituire a centrocampo Bryan Cristante, trasferitosi nel corso di ...

Calciomercato Atalanta - inserimento per Pasalic. Genoa : si chiude per Romulo e Mazzitelli : Il Calciomercato è bollente. Tutte le squadre di Serie A sono a caccia di rinforzi, quando è quasi giunta l'ora di tornare in campo per la preparazione estiva. A muoversi nelle ultime ore l'Atalanta, ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Varnier in prestito dal Cittadella : BERGAMO - Marco Varnier approda dal Cittadella all' Atalanta : prestito con obbligo di riscatto per il difensore classe 1998. Questo il comunicato del club bergamasco: "Atalanta B.C. comunica di aver ...