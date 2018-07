Ufficiale | Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juve

Cristiano Ronaldo-Juventus - il comunicato Ufficiale del club bianconero : La Juventus ha piazzato il colpo Cristiano Ronaldo, il portoghese e’ ufficialmente un giocatore bianconero . Lo comunica il club della famiglia Agnelli che con una nota annuncia di aver raggiunto l’accordo con il Real Madrid per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore portoghese “a fronte di un corrispettivo di 100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarieta’ previsto dal ...

Calciomercato - Ufficiale : Cristiano Ronaldo è della Juventus! A Torino arriva il più grande del mondo : Ora sì, è UFFICIALE : Cristiano Ronaldo vestirà la maglia della Juventus il prossimo anno. Una settimana lunga, lunghissima, fatta di voci, notizie, alcune vere e altre presunte, è finalmente giunta al termine: CR7 sbarca in Serie A. L’annuncio è arriva to direttamente dal Real Madrid, che ha rilasciato un comunicato UFFICIALE rivelando i dettagli dell’operazione, già ampiamente anticipati nei giorni scorsi. L’affare del secolo è ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - adesso è Ufficiale . Il Real Madrid : “accettiamo la volontà di CR7” : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus : lo ufficializza il Real Madrid , con un comunicato nel quale sottolinea che il club “in accordo con la volontà e le richieste avanzate dal giocatore, ha raggiunto un’intesa per il trasferimento del giocatore alla Juventus “. “Per il Real – conclude il comunicato – Cristiano Ronaldo sara’ sempre uno dei grandi simboli e un riferimento unico per le ...

