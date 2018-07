La Francia giocherà la finale dei Mondiali

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : Italia-Australia 15-44. Domenica si giocherà per il settimo posto : Dura 20′ l’Italia contro i pari età dell’Australia nelle semifinali per il quinto posto ai Mondiali Under 20 di Rugby, poi gli oceanici prendono il sopravvento, vincono 15-44 e staccano il biglietto per la finale che vale la quinta piazza, mentre gli azzurrini sfideranno Domenica 17 alle ore 16 il Galles per la settima posizione. L’Italia parte bene e va in meta al 13′ con D’Onofrio, ma già al 17′ ...