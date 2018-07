Il nuovo album di Avril Lavigne uscirà nel 2018 | le prime parole dell’artista sulle nuove

Alanis Morissette - il ritorno - in attesa del nuovo album - : la recensione del concerto a Roma : Il soft rock di "Head over feet" e "Hands clean" anticipa l'altro petardo, forse il più potente: è "Ironic", la canzone che nel 1995 le fece scalare le classifiche di mezzo mondo raggiungendo ...

Avril Lavigne - il nuovo album è in dirittura d’arrivo! : La cover è praticamente pronta The post Avril Lavigne, il nuovo album è in dirittura d’arrivo! appeared first on News Mtv Italia.

Zayn Malik canta Elvis Presley - video della cover R&B di Can’t Help Falling in Love aspettando il nuovo album : Zayn Malik canta Elvis Presley in una cover di uno dei suoi brani più iconici: l'ex One Direction ha inciso la sua versione di Can't Help Falling in Love, che dal 1961 ad oggi è stato reinterpretato in molti modi diversi dopo il grande successo raggiunto con l'interpretazione del rocker. Malik ha provato a dare la sua impronta ad un classico amato da tante generazioni, vestendo il brano di una dimensione R&B con un nuovo arrangiamento, ...

DrefGold ha pubblicato il nuovo album “Kanaglia”. Dai un’occhiata alle date dell’instore tour : Fuori ora! The post DrefGold ha pubblicato il nuovo album “Kanaglia”. Dai un’occhiata alle date dell’instore tour appeared first on News Mtv Italia.

Malika Ayane/ Cambio look - a settembre il nuovo album (Wind Summer Festiva 2018) : Questa sera, giovedì 5 luglio, su Canale 5 va in onda il primo appuntamento con il Wind Summer Festival. Sul palco anche Malika Ayane con il nuovo singolo "Stracciabudella".(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:15:00 GMT)

Rumors sulle collaborazioni nel nuovo album di Eros Ramazzotti - si parla di Jovanotti : presto il tour : Ancora Rumors sul nuovo album di Eros Ramazzotti, atteso prossimamente con un lungo tour mondiale dopo l'accordo siglato con Vertigo Concerti. Stando a quanto emerso dalle ultime Instagram Stories di Lorenzo Jovanotti, la collaborazione tra i due artisti sarebbe cosa fatta. Cherubini si trovava infatti presso gli Studios di Milano dove sta prendendo forma il nuovo disco di Eros Ramazzotti che ha annunciato per i prossimi mesi. "Sto ...

Beyoncé e Jay-Z - il nuovo album “Everything Is Love” disponibile anche in CD : Yessa! The post Beyoncé e Jay-Z, il nuovo album “Everything Is Love” disponibile anche in CD appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez - il nuovo album potrebbe uscite questo autunno : A rivelarlo è una persona molto vicina alla pop star The post Selena Gomez, il nuovo album potrebbe uscite questo autunno appeared first on News Mtv Italia.

Drake - nel nuovo album da record ci sono Michael Jackson e la paternità : Drake uomo dei record: sì, è stato detto pochi mesi fa a proposito del suo ingresso al primo posto nella top 100 USA, ma poi il cantautore ha pubblicato un nuovo disco e nel giro di pochi giorni ha conquistato un altro primato. Il nuovo successo riguarda Scorpion, quinto album studio dell’artista, uscito venerdì 29 giugno, che, stando a Variety, potrebbe aver infranto due record tra Spotify e Apple Music. Secondo i dati di ...

Justin Bieber : ecco chi è la band con la quale sta collaborando per il nuovo album : Grandi news in arrivo The post Justin Bieber: ecco chi è la band con la quale sta collaborando per il nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo album di Zayn Malik in arrivo - in anteprima la cover di Me - My Self and I di Beyoncé (video) : Manca poco all'uscita del nuovo album di Zayn Malik, il secondo progetto dell'ex cantante degli One Direction dopo l'esordio con Mind Of Mine nel 2016. Il cantante ha rilasciato ieri alcuni aggiornamenti sul progetto discografico, anticipato nei mesi scorsi dai singoli Let Me e Entertainer. Zayn ha lavorato al nuovo album per diversi mesi, tanto che a marzo dopo la rottura con Gigi Hadid (con cui ora il cantante ha di nuovo una relazione) ha ...

Gorillaz - ecco il nuovo album The Now Now per festeggiare i 20 anni di carriera Video : In attesa di vederli per la prima volta in Italia il prossimo 12 luglio al Lucca Summer Festival, i Gorillaz pubblicano il nuovo album, The Now Now. Sull'onda del precedente Humanz, è il sesto del ...

Umberto Alongi presenta il suo nuovo singolo “Pura Follia” - secondo estratto dal nuovo album in lavorazione a Milano - con il quale ritorna in rotazione nelle radio : ALL MUSIC NEWS Umberto Alongi presenta il suo nuovo singolo “Pura Follia”, secondo estratto dal nuovo album in lavorazione a Milano, con il quale ritorna in rotazione nelle radio “Pura Follia” arriva alle radio dopo il recente successo de “Il futuro si è perso” (Ed. Sony Music ATV), singolo che ha raggiunto le più alte posizioni di classifica italiana indipendenti per numero di passaggi radiofonici e che ha riportato Alongi verso sonorità ...

Terranova - nuovo album per rapper En?gma : OLBIA, 30 GIU - E' uscito in tutte le piattaforme digitali. S'intitola Terranova , nome antico della città di Olbia, il nuovo lavoro del rapper En?gma, scritto a sei mani assieme ai concittadini Noia ...