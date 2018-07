Napoli | reparto ' chiuso' in ospedale Mare | sospeso il primario

Napoli - primario chiude reparto per la sua festa/ Ospedale del Mare : il medico - 'ho fatto risparmiare...' : Napoli, Francesco Pignatelli primario Chirurgia vascolare Ospedale del Mare chiude reparto per la sua festa. Ultime notizie: medico sospeso.

Il reparto di chirurgia dell'Ospedale del Mare a Napoli chiude per la festa del primario : dimessi tutti i pazienti : Saranno gli ispettori a cercare di chiarire quanto avvenuto nel nuovo Ospedale del Mare a Napoli, dove un reparto - secondo la denuncia del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli - è stato chiuso nella notte tra venerdì e sabato scorsi per consentire la partecipazione dei dipendenti alla festa del primario, Francesco Pignatelli, poi sospeso dal direttore generale della Asl, Mario Forlenza. Ma di certo l'episodio ...

Napoli - c’è la festa per il nuovo incarico : il primario chiude reparto dell'ospedale : Denunciato dal consigliere regionale dei Verdi Borrelli, il dottore avrebbe dimesso tutti i pazienti per permettere a infermieri e colleghi di venire alla festa per celebrare il suo nuovo incarico. Il direttore dell'ospedale del Mare annuncia ispezioni

Napoli - c’è la festa del primario : reparto chiuso a Ponticelli. Sospensioni e ispezioni dopo la denuncia dei Verdi : Bufera sull’Unità operativa complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale del Mare di Ponticelli (Napoli), che sarebbe stata chiusa venerdì notte in occasione di una festa organizzata per il neo primario. dopo la sospensione del medico in questione già comunicata ma in attesa di essere formalizzata, domani nel reparto è prevista un’ispezione. Tutto parte dalla denuncia del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente ...

