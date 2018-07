Terremoti Nuova Zelanda | forte scossa nelle Isole Kermadec DATI e MAPPE

Terremoti sottomarini : dalla scienza delle misure una nuova tecnica per monitorarli grazie alla fibra ottica : La rete di collegamenti in fibra ottica per le telecomunicazioni che corre sul fondo dei mari si prepara a diventare strumento di monitoraggio globale dei Terremoti. A renderlo possibile particolari tecniche laser usate nelle misure di precisione. La ricerca è appena stata pubblicata sulla rivista “Science”. Non serviranno solo per trasmettere dati i cavi in fibra ottica che collegano tra loro le sponde di mari e oceani. Una tecnica innovativa, ...