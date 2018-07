PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI Nuovo flirt per una metà del duo Benji e Fede?

PAOLA di Benedetto dice no ad un noto calciatore - chi è?/ Invito rifiutato per via della fede al dito di lui.. : Paola di Benedetto dice no ad un noto calciatore, almeno secondo quanto riporta il noto settimanale Chi che lancia il possibile scoop parlando di un uomo famoso ma sposato, chi è?(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:45:00 GMT)

PAOLA Di Benedetto su Pierpaolo Pretelli : "Gli ho chiesto di fermarsi" : Pierpaolo Pretelli innamorato di Paola Di Benedetto? Parla lei Paola Di Benedetto dopo essere stata pizzicata la settimana scorsa in compagnia di Pierpaolo Pretelli, ha voluto rompere il silenzio spiegando ai lettori di Spy cosa è effettivamente successo tra di loro quella sera. L'ex concorrente de L'Isola dei Famosi ha affermato che si trovava a cena con un suo caro amico e poi improvvisamente si era aggiunto l'ex velino di

Elena Morali intervista : "Contenta per la mia canzone Touch me - continuo a lavorare con Scintilla e non ho mai litigato con PAOLA Di Benedetto" : Elena Morali intervista Gossipetv: il videoclip Touch me, come va con Scintilla e la verità su Francesco Monte, Marco Ferri e Paola Di Benedetto Elena Morali è diventata una cantante! L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha pubblicato il suo primo videoclip musicale: Touch me (che potete vedere più in basso). Un progetto di cui l'ex Pupa

PAOLA di Benedetto e il no all'ex velino Pierpaolo Pretelli : «Gli ho chiesto di fermarsi» : MILANO - Dopo la partecipazione all?Isola dei Famosi e la fine della sua relazione lampo con Francesco Monte, sono stati diversi i pretendenti per Paola Di Benedetto e ora arriva Pierpaolo...

Francesco Monte dimentica PAOLA Di Benedetto con la Atzei? : Bianca Atzei e Francesco Monte: già scordata Paola Di Benedetto? In questo ultimo anno Francesco Monte ha sicuramente fatto molto parlare per via della fine della sua relazione con Cecilia Rodriguez e poi per il famoso canna – gate scoppiato nell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, a cui ha preso parte come naufrago vip. In quella occasione ha conosciuto Paola Di Benedetto, con la quale ha avuto un breve flirt subito dopo la

PAOLA DI BENEDETTO E PIERPAOLO PETRELLI STANNO INSIEME? / La replica dell'ex velino : "Parole parole parole" : PAOLA Di BENEDETTO e PIERPAOLO Pretelli STANNO INSIEME? L'ex velina precisa di non essere alla ricerca di una nuova storia d'amore, mentre lui affida la replica ad Instagram.