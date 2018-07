Volley A2 maschile - Il portoricano Brian Negron il regista della neo-promossa Conad

Volley A2 maschile - Leonardo Baciocco - 17 anni - nuovo martello di Santa Croce : Santa Croce SULL'ARNO , PI, - Ancora una novità nella rosa della Kemas Lamipel edizione 2018-19. Arriva dal Club Italia, nelle cui file ha militato nelle ultime due stagioni, il martello Leonardo ...

Volley A2 maschile - Jonas Aguenier - centrale transalpino - per Spoleto : Spoleto , PG, - La Monini Marconi chiude il roster mettendo sotto contratto il centrale francese Jonas Aguenier, 26enne di 202 cm da tempo nel giro della nazionale transalpina. Quella spoletina sarà ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia maschile sfiderà la Spagna in Finale! Grecia-Croazia tra le donne : L’Italia affronterà la Spagna nella Finale del torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) gli azzurri hanno travolto l’Egitto in mattinata e si sono così assicurati l’atto conclusivo contro i padroni di casa che nel pomeriggio non hanno avuto particolari problemi contro la Grecia sconfitta per 3-0 (25-23; ...

Volley - sei amichevoli per l'Italia maschile prima dei Mondiali di settembre : Dopo la mancata qualificazione alle Final Six della Volleyball Nations League 2018 [VIDEO], la Nazionale italiana maschile di Pallavolo si appresta a tornare ad allenarsi in vista dei Mondiali casalinghi in calendario il prossimo mese di settembre. Durante la marcia di avvicinamento alla rassegna iridata, gli azzurri affronteranno sei amichevoli contro tre diverse Nazionali. L'obiettivo è di presentarsi nel migliore modo possibile alla nuova ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 27 giugno. Grenot parte bene! Italia in semifinale nel Volley maschile! Che grinta gli azzurri nel judo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi mercoledì 27 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Volley maschile - Giochi del Mediterraneo 2018 : la terza giornata di gare - tutti i risultati : Il torneo di Volley dei Giochi del Mediterraneo 2018 è giunto alla fine della terza giornata di gare. L’Italia oggi non è scesa in campo, e ha avuto l’occasione di riprendere fiato dopo la vittoria per 3-0 ottenuta nell’esordio contro la Grecia. La prossima partita degli azzurri sarà quindi domani, alle ore 16.00, contro il Portogallo, e sarà necessario portare a casa una vittoria per classificarsi al primo posto della ...

Beach Volley - World Tour 2018 Singapore. Dopo otto anni riecco la Cina al maschile : primo sigillo targato Paulao con Gao/Li : Arriva il primo successo targato Paulao per la Cina al maschile nel torneo 2 Stelle di Singapore che ha incoronato i cinesi Gao/Li nel torneo maschile e in campo femminile ha visto l’ennesimo successo giapponese con Suzuki/Murakami che hanno vinto il derby nipponico con Kusano/Take. In campo maschile i cinesi Gao/Li tornano sul gradino più alto del podio sette anni e undici mesi Dopo la vittoria ottenuta a Marsiglia da Penggen Wu/Linyin Xu ...

Volley : A2 Maschile - Kindegard è il nuovo palleggiatore di Gioia del Colle : Gioia DEL Colle , BARI, - Sarà una diagonale di lusso quella della Gioiella Micromilk Gioia del Colle nella prossima stagione. Al recente acquisto dell' opposto tedesco Marvin Prolingheuer la società ...

Volley : A2 Maschile - a Spoleto l'esperto libero Santucci : Spoleto , PERUGIA, - Marco Santucci è il nuovo innesto nel reparto liberi della Monini Spoleto . 35 anni, nativo di Campobasso, ha disputato quattro campionati consecutivi con la maglia di Sora e ...

Volley : A2 Maschile - Cazzaniga-Longo nuova diagonale per la Materdomini.it : CASTELLANA GROTTE , BARI, - Dopo l'ufficializzazione della conferma in blocco dello staff tecnico e dello staff medico-sanitario, per la MaterdominiVolley.it Castellana Grotte è tempo di primi annunci ...

Volley : A2 Maschile - Marco Santucci sarà il libero di Spoleto : Spoleto , PERUGIA, - La Monini Spoleto ha un nuovo libero. Si tratta di Marco Santucci , 35 anni, molisano di Campobasso, reduce da quattro campionati consecutivi con la maglia di Sora e proprio con ...

Volley : A2 Maschile - Spoleto si riprende Roberto Festi : Spoleto , TERNI, - La Monini Spoleto si riprende Roberto Festi. Il centrale trentino, dopo un anno a Tuscania, torna a giocare dove fu protagonista, contribuendo a portare gli oleari nella finale play ...

Volley : A2 Maschile - Festi ritorna a giocare a Spoleto : Spoleto , TERNI, - Roberto Festi torna a Spoleto . Il centralone nativo di Trento, grande protagonista della stagione 2016/2017 in maglia olearia, torna a vestirsi di gialloblu dopo la parentesi della ...

Volley : A2 Maschile - Pulcini vice Marchiani a Grottazzolina : ... conciliare lo studio con lo sport gli riesce bene: LE PAROLE DI GIANMARCO Pulcini- ' Finora sono sempre riuscito a trovare un equilibrio tra sport e studio, con buoni risultati e togliendomi anche ...