Napoli | Tangenziale a sbafo per 394 volte | fermato a bordo di auto con targa straniera

Auto contromano in tangenziale a Napoli : dimezzata condanna al dj - : La Corte di Assise d'Appello di Napoli ha dimezzato la condanna a 20 anni di reclusione inflitta in primo grado a Nello Mormile, il deejay di 31 anni che a bordo della sua Auto , all'alba del 25 luglio ...

Napoli - uccise la fidanzata contromano sulla Tangenziale : dimezzata la condanna del deejay : Non fu un omicidio volontariato, figlio di un'azione cosciente, magari all'insegna del senso di sfida. Non fu un gesto voluto e organizzato in modo doloso, ma un episodio figlio di negligenza, ...