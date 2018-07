Mercato Juve | CR7 forse ad un passo | a breve la possibile chiusura dell' affare

CalcioMercato : Cristiano Ronaldo sarebbe ad un passo dalla Juventus : La notizia che sta sconvolgendo il Calciomercato italiano ed internazionale negli ultimi giorni sembra sempre più vicina a concretizzarsi. Le indiscrezioni trapelano ormai da parecchi giorni, oggi sono parecchi gli organi di stampa spagnoli ed italiani che danno ormai per certo il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il giocatore infatti, attualmente in vacanza ad Ibiza, avrebbe accettato il contratto offertogli dal ...

Juve : ingaggio Ronaldo già pagato dal Mercato : Ronaldo? Paga il mercato Da parte sua, la cronaca ha fatto il resto, facendo circolare notizie circa l'affitto di una villa da parte del giocatore, notizia che, a prescindere o meno dalla sua ...

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 6 luglio in DIRETTA : ore decisive per l'affare Cristiano Ronaldo alla Juventus

CalcioMercato Juventus - Cristiano Ronaldo : le ultimissime : Il 'Corriere dello Sport' pone l'attenzione su Florentino Perez, descritto come un 'leone in gabbia' perché sorpreso dal doppio addio di Zidane e Ronaldo dopo la terza Champions League consecutiva. ...

Dybala via dalla Juventus? / CalcioMercato - bianconeri su Cr7 e il Liverpool ci prova per la Joya : Dybala via dalla Juventus? Calciomercato: i bianconeri sono concentrati sul possibile arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, il Liverpool prova allora a prendere la Joya. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:40:00 GMT)

CalcioMercato Juventus - nasce l'hashtag per Cristiano Ronaldo : #SeArrivaCR7. Tutte le promesse social : La Juventus sogna Cristiano Ronaldo. ogni momento che passa fa aumentare la fiducia dei bianconeri, pronti a mettere a segno il colpo del secolo per quanto riguarda il Calciomercato italiano e ...

CalcioMercato - esclusiva Zola : "Chelsea-Sarri? Parti al lavoro. CR7 alla Juve connubio perfetto" : Cinquantadue anni festeggiati a Silverstone. Dal paddock della Formula 1 al collegamento in esclusiva con Sky Sport 24 per ricevere gli auguri e parlare di Calciomercato. Il suo, con le voci che lo vedrebbero al Chelsea nello staff di Maurizio Sarri , per il quale non smentisce le trattative, e quello della ...

CalcioMercato Juventus - avanti tutta per Ronaldo : trattativa tra Madrid - Torino e Milano : Per la Juve queste sono ore davvero molto frenetiche. In casa bianconera, infatti, si lavoro al clamoroso acquisto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sembra deciso a lasciare il Real Madrid per approdare alla Juventus. CR7 avrebbe già dato il suo sì a Beppe Marotta e sarebbe pronto a raggiungere i Campioni d'Italia. Il portoghese avrebbe preso questa decisione da un po' di tempo, anche perché i rapporti con Florentino Perez non sarebbero dei ...

CalcioMercato - psicosi Cristiano Ronaldo-Juve : qualcuno ha già la maglia : "L'Adidas ha già iniziato a stampare le maglie di Cristiano Ronaldo". Nell'era dei social network basta poco per trarre conclusion e dare corpo a voci , reali, di mercato. Anche se queste, ora dopo ...

CalcioMercato Juventus - Higuain blocca l’affare Ronaldo : le parole dell’agente spiazzano il club bianconero : Il fratello-agente di Higuain ha sottolineato come il fratello stia bene a Torino, bloccando di fatto la cessione e il conseguente arrivo di Ronaldo Sono giorni caldissimi in casa Juventus, l’affare Ronaldo catalizza l’attenzione dell’intera stampa mondiale, facendo sognare tutti i tifosi della Juventus. A frenare gli entusiasmi però ci ha pensato il fratello di Gonzalo Higuain, principale indiziato a lasciare la Juventus ...

