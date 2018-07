Russia 2018 | Mancini | “Brasile a parte non vedo nazionali superiori all’Italia”

Mondiali 2018 Russia - 'Football's coming home'. I tifosi inglesi scatenati tornano a sognano : Football's coming home . Erano 22 anni che gli inglesi sognavano di ricantarla di nuovo, da quella tristissima notte di Londra del 30 giugno 1996 in cui la Germania conquistò l'accesso alla finale ...

Russia 2018 - Maradona : “Colombia vittima di un furto monumentale” : “Un furto monumentale”. E’ il duro commento di Diego Armando Maradona riguardo all’eliminazione della Colombia ai calci di rigore contro l’Inghilterra nell’ultima sfida valida per gli ottavi di finale ai mondiali di Russia disputata ieri sera. Il campione argentino, ospite del programma tv ‘De la Mano del Diez’, sul canale venezuelano ‘Telesur’, non usa giri di parole per dire la ...

Mondiali Russia 2018 - uno youtuber brasiliano nei guai - un tweet contro Mbappé può costargli carissimo : A causa di un tweet considerato razzista nei confronti di Mbappé, lo youtuber Cocielo rischia la carriera: molti sponsor lo hanno già abbandonato Una battuta poco felice, un tweet ironico che può costare carissimo allo youtuber brasiliano Cocielo. Nel corso del match degli ottavi di finale tra Francia e Argentina, l’idolo dei giovani verdeoro si è lasciato andare ad un commento sui social poco lusinghiero nei confronti di Mbappé che ...

Mondiali Russia 2018 - la stampa inglese impazzisce di gioia : “incredibile ma vero - abbiamo vinto ai rigori” : Inghilterra quasi incredula per l’esito dei calci di rigore che storicamente hanno visto la Nazionale inglese soccombere La qualificazione dell’Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali di Russia grazie al successo ai rigori sulla Colombia, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari, campeggia sulle prime pagine dei tabloid britannici che sottolineano l’impresa della Nazionale dei tre leoni che ha ...

Mondiali Russia 2018 – Colombia-Inghilterra - Maradona contro l’arbitraggio : “un furto monumentale” : Diego Armando Maradona contro l’arbitraggio di Colombia-Inghilterra: le dure parole dell’argentino dopo il match degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 “Un furto monumentale“. E’ il duro commento di Diego Armando Maradona riguardo all’eliminazione della Colombia ai calci di rigore contro l’Inghilterra nell’ultima sfida valida per gli ottavi di finale ai Mondiali di Russia ...

Tabellone Mondiali 2018 Russia. Calendario e orari diretta tv : i risultati di tutte le partite : I Mondiali di calcio Russia 2018 non vedranno l'Italia tra le protagoniste. Ma sarà un grande spettacolo, e già dai gironi sono in programma grandi sfide. E' la 21esima edizione della coppa del mondo, 32 le...

MONDIALI/ Russia 2018 - pronostici dei quarti : Inghilterra lanciata verso la finale : Uruguay-Francia, Brasile-Belgio, Russia-Croazia e Svezia-Inghilterra sono i quattro quarti di finale dei MONDIALI Russia 2018, che si giocheranno il 6 e il 7 luglio [VIDEO]. Quattro sfide dove fare pronostici non è certo semplice. Ormai sono rimaste in corsa le otto migliori squadre del mondo e nei novanta minuti o più può davvero succedere di tutto. Chi arrivera' in semifinale? Difficile dirlo a priori, ma proviamo a capirne di più anche ...

Tabellone Mondiali 2018 - i possibili incroci verso le semifinali. Verso Brasile-Francia - Russia e Svezia per la sorpresa? : Brasile-Francia sembra essere l’annunciata semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre che hanno espresso il migliore gioco in questa prima parte della rassegna iridata dovrebbero incrociarsi al prossimo turno ma come abbiamo visto i pronostici della vigilia possono essere sempre sovvertiti. I verdeoro hanno surclassato il Messico mentre i transalpini si sono imposti con autorevolezza sull’Argentina ma prima di trovarsi ...

Mondiali di Russia 2018 - le date dei quarti di finale : ecco quando scenderanno in campo : Con il verdetto di Colombia-Inghilterra si concludono gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018: ora tocca ai quarti di finale, le date quando scenderanno in campo i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018? Con il verdetto di Colombia-Inghilterra, ultima partita degli ottavi della competizione iridata, sono state decretate le otto squadre più forti al mondo pronte a battersi per un posto in semifinale e poi in finale. Il ...

Mondiali Russia 2018 - ecco il TABELLONE aggiornato con i Quarti di Finale : venerdì e sabato 4 partite pazzesche [ORARI e PROGRAMMA] : I Mondiali di Russia 2018 entrano nella fase decisiva: mancano soltanto 8 partite alla fine dei Campionati del Mondo, ma saranno le più importanti ed emozionanti. E se quello che abbiamo visto agli Ottavi di Finale è stato soltanto un antipasto, con i pazzeschi 4-3 di Francia-Argentina e 3-2 di Belgio-Giappone, il bellissimo 2-1 dell’Uruguay sul Portogallo e le sfide al cardiopalma fino ai calci di rigore tra Spagna-Russia, ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – L’Inghilterra è l’ultima qualificata - il quadro definitivo dei quarti di finale [FOTO] : L’Inghilterra è l’ultima selezione a qualificarsi per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, affronterà la Svezia di Granqvist Si completa il Tabellone dei quarti di finale del Mondiale di Russia 2018, è l’Inghilterra l’ultima Nazionale a qualificarsi. La vittoria ottenuta contro la Colombia ai rigori permette agli uomini di Southgate di staccare il pass per il turno successivo, dove affronterà la Svezia di ...

Mondiali di Russia 2018 - le emozioni dei rigori infiammano Colombia-Inghilterra : le FOTO più belle del match : L’ottavo di finale tra Colombia ed Inghilterra finisce ai calci di rigore: le immagini più belle del match emozioni, falli, supplementari e calci di rigore: tutto questo è stato l’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018 tra Colombia ed Inghilterra. Un rigore realizzato da Harry Kane, che si porta a sei gol in questa competizione iridata e un pareggio arrivato in extremis firmato Yerry Mina, poi i supplementari ed i ...

Russia 2018 - Inghilterra ai quarti : 22.54 E' l'Inghilterra l'ultima delle 8 regine del Mondiale. Gli inglesi hanno battuto ai rigori 5-4 la Colombia (1-1). Match nervoso a Mosca. Fiammata inglese al 16':cross di Tripper, Kane di testa mette fuori.Al 42' punizione di Tripper a lato. Per la Colombia solo un tiro da fuori di Quitero (47').Nella ripresa al 54' C.Sanchez trattiene Kane: è rigore. Dal dischetto lo stesso attaccante del Tottenham sigla l'1-0 (57'). In pieno recupero ...

Russia 2018 : Svezia ai quarti - Svizzera battuta 1-0 : Al Saint Petersburg Stadium la Svezia si aggiudica la sfida tra le due sorprese di questo Mondiale. Grazie a un gol di Forsberg, i nordici affronteranno ai quarti chi la spunterà tra Colombia e Inghilterra, di fronte alle ore 20 allo Spartak Stadium di Mosca