Forum EY | creare valore sociale nell’era della rivoluzione digitale

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Milano, 4 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Contribuire a fare sistema tra associazioni, imprese sociali, fondazioni di impresa, aziende e pubblica amministrazione per favorire crescita economica e benessere diffuso. Identificare i percorsi che consentano di rispondere ai bisogni sociali del territorio per generare un futuro sostenibile. Facilitare le partnership costruttive tra profit e non profit percondiviso. Evidenziare il ruolotrasformazionenella produzione di. Valorizzare la finanzacome leva strategica di sviluppo. Questi i temi principali delEy sul Terzo settore, giunto alla IV edizione, che si è tenuto questa mattina presso la Fondazione Feltrinelli, a Milano. Al centrodiscussione le opportunità offerte dall’innovazionein termini di gestione delle organizzazioni non profit, delle risorse ...