È giunto il momento di riappropriarsi di Antonio Gramsci Liberiamolo dalla Sinistra

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Èildidi. Di liberarlopresa mortifera delle sinistre liberal-libertarie che bene incarnano tutto ciò contro cuicombatté. Le sinistre, ormai, sono mero fenomeno culturale di glorificazione del nesso di forza mondial-capitalistico: al quale forniscono – diremmo con– la superstruttura. Globalizzazione senza riserve, europeismo acefalo, atlantismo servile, mercatismo privatizzatore: ecco il quadro valoriale e orientativo delle sinistre, passatelotta contro il capitale a quella per il capitale;lotta contro l’imperialismo a quella per l’imperialismo made in Usa;lotta per i dominati a quella contro i dominati, ossia la massa nazionale-popolare degli sconfitti della mondializzazione. Per un verso, oggi, il popolo sente ma non sempre comprende e sa. Per un altro, gli intellettuali sanno ma ...